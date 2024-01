Souris Alienware Pro : Une Révolution dans le Monde du Gaming.

Alienware, une marque synonyme de performance et d’innovation dans le monde du gaming, introduit sa toute dernière création : la souris Alienware Pro. Cette avancée marque une étape significative dans l’univers du progaming, combinant technologie de pointe et design ergonomique.

Alienware est une entreprise qui existe depuis plusieurs décennies. La marque qui s’est fait racheter il y a quelques années par DELL a toujours orienté ses produits au milieu du gaming. En outre, les ordinateurs Alienware étaient reconnaissables notamment dans le segment des ordinateurs portables avec son logo tête d’Alien sur le capot dont les yeux étaient rétro éclairé. Cette fois c’est au niveau des périphériques pour ordinateur que la marque crée la nouveauté.

Performances et Ergonomie au Cœur de la Souris Alienware Pro.

La souris Alienware Pro représente un parfait équilibre entre réactivité et confort. Cette nouvelle venue a été conçue en collaboration avec des athlètes d’eSport de renom nous fait savoir Alienware. Par ailleurs, cette souris répond aux exigences des gamers les plus aguerris. Chaque détail a été méticuleusement pensé pour offrir une expérience de jeu optimale.

Taux d’Interrogation et Réactivité : Un Atout Majeur

Le taux d’interrogation de la souris Alienware Pro est un élément clé de sa performance. Avec des fréquences de scrutation sans fil de 4 KHz et filaire de 8 KHz, elle assure une précision et une rapidité inégalées aux dires de la marque.

Conception Innovante pour Tout Type de Joueurs

Pour cette nouvelle Souris Alienware Pro, le constructeur a opté pour un design arrondi et symétrique, adapté à tous les types de préhensions et tailles de mains. Une souris qui se veut ambidextre et dont le poids est de 60 grammes.

Technologie de Pointe au Service de la Précision

La souris Alienware Pro intègre un capteur avancé pour un suivi précis et cohérent, essentiel dans les jeux stratégiques. Avec une vitesse de suivi de 650 IPS et une accélération de 50 G, elle répond aux mouvements les plus rapides et les plus subtils.

Conçue pour durer, la souris Alienware Pro offre une durabilité de 70 millions de clics. Les plaques de touches magnétiques et les commutateurs optiques assurent des temps de rebond rapides et une réactivité sans faille.

Autonomie et Personnalisation : Adaptées aux Besoins des Gamers

L’autonomie de la souris annoncée par le constructeur va jusqu’à 120 heures de jeu. La personnalisation à 6 boutons offre une flexibilité pour adapter la souris à chaque style de jeu. La connectivité double, sans fil et filaire, démontre l’engagement d’Alienware envers la qualité.

Prix et Disponibilité.

La souris Alienware Pro sans fil sera disponible le 11 janvier 2024.