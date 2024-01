CES 2024 : nouvelle gamme d’ordinateurs portables HP Spectre x360.

A l’occasion du CES de Las Vegas, HP dévoile sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables HP Spectre x360. Avec l’arrivée de 2024, la marque met à jour sa gamme d’ordinateurs portables en intégrant notamment la dernière génération de processeur Intel.

HP, poids lourd de l’industrie informatique grand public et professionnelle, profite donc aussi du CES de Las Vegas pour mettre à jour son parc informatique et ainsi proposer une nouvelle génération portable. La marque joue aussi la carte de l’AI qui vient s’installer sur cette nouvelle génération.

La Nouvelle Ère des Ordinateurs Portables HP Spectre x360.

Les ordinateurs portables HP Spectre x360 font peau neuve. Ces nouveaux PC convertibles, équipés de la technologie AI, sont proposé en deux versions équipées d’un écran tactile de 14 pouces ou 16 pouces. Tout comme les générations précédentes, celle-ci hérite donc du même système de charnières qui permet de retourner complètement l’écran et ainsi transformer l’ordinateur portable HP Spectre x360 en une tablette au choix donc de 14 pouces ou de 16 pouces.

À cet effet, Windows 11 basculera d’un mode bureau ordinateur en mode bureau tablette. HP propose pour ceux qui le veulent, un stylet en option.

Au cœur de la machine on retrouve des processeurs Intel® Core™ Ultra, avec par défaut un Intel® Core™ Ultra 7 155H (jusqu’à 4,8 GHz, 24 Mo de cache L3, 16 cœurs, 22 threads) associés à une carte graphique Intel® Arc™ avec 16 Go de mémoire. Pour ce qui est de la carte mémoire embarquée le HP Spectre x360 de la puissance de l’intelligence artificielle des GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4050.

Collaboration et Affichage de Pointe avec HP Spectre x360

Ces appareils sont les premiers du grand public à intégrer le système audio de Poly, offrant une clarté vocale et un son de qualité supérieure. On notera également au passage l’intégration de quatre haut-parleurs, d’un Amplificateur audio HP et la présence de DTS:X® Ultra. De plus, leur écran OLED 2,8K et la certification IMAX Enhanced promettent une expérience visuelle des plus immersives.

De la Connectique pour tous.

Coté connectique, les HP Spectre x360 sont munis d’un port USB Type-A, d’un port HDMI 2.1, d’un port jack 3.5mm combo casque/microphone, de deux ports Thunderbolt™ 4 avec débit de signalisation USB Type-C® de 40 Gbit/s (USB Power Delivery, DisplayPort™ 2.1, HP Sleep and Charge).

Pour ce qui est de la connectivité sans fil, l’utilisateur pourra compter sur du Wi-Fi 6E (2×2) et du Bluetooth 5.3.

Prix et Disponibilité.