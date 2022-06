Bon Plan : 310€ au lieu de 450€ pour le Samsung Galaxy A53 5G.

Samsung Galaxy A53 5G Smartphone Android, Display Infinity-O FHD+ Super AMOLED 6.5"¹, 6 Go RAM et 128 Go de mémoire interne extensible², batterie 5000 mAh, Noir (Awesome Black) [Version Italie]

Prix conseillé : 452,20 EUR –31%

Prix : 310,63 EUR

Caractéristiques techniques :

Vivez une expérience sans frontières avec votre smartphone 5G. Grâce à l'écran FHD+ Super AMOLED Infinity-O de 6,5"¹ et aux 800 nits de luminosité³ du Galaxy A53 5G, vous pouvez profiter d'une totale fluidité des contenus et une excellente visibilité même en extérieur grâce à la protection Eye Comfort Shield⁴.

Prenez des clichés plus nets avec l'appareil photo OIS 64 MP du smartphone Galaxy A53 5G. Augmentez le champ de vision avec la caméra Ultra-grand angle, personnalisez la mise au point avec la caméra de profondeur et photographiez tous le détails avec la caméra Macro.

Alimenté par un processeur Octa-core de 5 nm, votre Galaxy A53 5G a toute la puissance dont vous avez besoin pour le multitâche. RAM Plus détecte de façon intelligente l'utilisation de votre appareil en vous fournissant une RAM virtuelle supplémentaire pour vous permettre d'utiliser des applications de manière fluide et vous amuser simultanément avec plusieurs tâches.⁵ ⁶

La batterie de 5 000 mAh (traditionnelle)⁷ vous offre encore plus de temps pour faire ce que vous aimez : streaming, partage, jeux et bien plus encore. Chargez rapidement votre smartphone 5G avec la charge Ultra-rapide jusqu'à 25 W⁸.

Ce ne sont pas quelques gouttes qui vous empêcheront de jouer, de prendre des photos et de filmer ! Le Galaxy A53 5G est certifié IP67, offrant une résistance à l'eau et à la poussière.⁹

