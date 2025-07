Galaxy Watch8 : la montre qui prend soin de vous, jour et nuit

Vous cherchez une montre connectée qui suit votre rythme sans vous encombrer ? La Galaxy Watch8 a été pensée pour vous accompagner en douceur, que vous soyez en plein effort ou en pleine nuit.

Avec cette nouvelle série, Samsung mise sur un design léger, des capteurs intelligents et des outils pour mieux dormir, bouger, respirer et même… mieux manger. Un vrai coup de pouce pour se sentir mieux, sans rien changer de radical.

Une montre fine, légère et agréable à porter

Dès qu’on la met au poignet, on comprend : cette montre est vraiment plus fine et plus légère que les précédentes. Sa nouvelle forme « coussinée » épouse la peau, sans gêner les mouvements. Que ce soit pour courir ou dormir, on oublie presque qu’elle est là.

A relire : Samsung Galaxy S25 Edge : un smartphone fin, puissant et intelligent Samsung lance un nouveau modèle dans sa série Galaxy S avec le Galaxy S25 Edge. Ce smartphone ultra-fin de 5,8 mm intègre des composants performants et une intelligence artificielle avancée pour répondre…

On y voit clair, même en plein soleil

Vous en avez marre de plisser les yeux pour lire l’heure dehors ? L’écran de la Watch8 est 50 % plus lumineux, et ça change tout. Même en plein soleil, vos notifications restent bien visibles.

Une batterie qui suit votre rythme

Avec son nouveau processeur, la montre est rapide et consomme moins d’énergie. Vous pouvez enchaîner les journées actives sans devoir courir chercher un chargeur. Et son GPS ultra précis vous suit à la trace quand vous partez en balade.

Le bien-être, sans pression

Vous dormez mal ? Vous êtes souvent stressé ? La Watch8 observe tout ça, discrètement. Elle vous aide à mieux comprendre votre sommeil, votre énergie et votre niveau de stress. Elle vous propose même des exercices de respiration ou vous alerte quand il est temps de lever le pied.

Courir à votre rythme (et avec vos amis)

Vous débutez en course à pied ? Le Running Coach s’adapte à votre niveau et vous motive avec des objectifs accessibles. Et grâce à la fonction Together, vous pouvez vous fixer des défis avec vos proches. Courir devient un jeu d’équipe.

Une montre qui vous écoute

Besoin de lancer un entraînement ou de programmer une alarme ? Parlez-lui. Avec Google Gemini intégré, la Watch8 comprend vos commandes vocales comme si vous parliez à un ami. Et son interface a été repensée pour qu’un simple coup d’œil suffise à tout retrouver.

Les trois modèles, pour trois styles

Galaxy Watch8 : la plus simple, en argent ou en graphite, en 40 ou 44 mm.

Galaxy Watch8 Classic : un look plus habillé, avec sa lunette tournante et ses versions noir ou blanc.

Galaxy Watch Ultra : pour les fans de grands espaces, avec boîtier titane et autonomie renforcée.

Fiche pratique

Design plus fin et confortable

Écran ultra-lumineux (3 000 nits)

Processeur 3 nm, autonomie renforcée

GPS double fréquence

Capteurs santé : sommeil, stress, énergie, antioxydants

Fonctions : respiration, suivi personnalisé, entraînement

Assistant vocal intégré (Google Gemini)

Disponible dès le 22 juillet 2025

Prix : à partir de 379 €

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.