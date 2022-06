Tenuto 2, la nouvelle génération de vibromasseur connecté pour homme de MysteryVibe.

Avec Tenuto 2, la marque renouvelle l’expérience de sextoys pour homme avec un nouveau sextoy connecté qui se veut être une évolution de la première version sortie en 2018. Une nouvelle version pour encore plus de plaisir ?

Le monde des objets connectés n’a cessé de croitre depuis plusieurs années pour ne pas dire une décennie. Effectivement pour ceux qui nous lisent depuis plusieurs années, ils ont pu constater que le nombre d’objets connectés n’a cessé de croitre. Et si déjà en 2010 on vous parlait de thermomètre culinaire connecté, désormais depuis pratiquement tous les appareils de notre quotidien ont désormais leur équivalent en version connectée.

Et bien sûr, le monde de l’érotisme et de la santé n’échappe pas à la règle. Ainsi, les sextoys qui ne sont désormais plus des jouets tabou ont eux aussi leur équivalent connecté. MysteryVibe fait partie de ces entreprises qui ont fait du sextoy connecté leur secteur d’activité.

MysteryVibe propose « Tenuto », le premier vibromasseur pénien connecté. MysteryVibe, société spécialisé dans les sextoys et qui propose un sextoys pour femme connecté renouvelle l’expérience du connecté avec cette fois un vibromasseur pénien connecté. Nom de code Tenuto.

Tenuto 2, le plaisir connecté pour les hommes.

Si bien souvent quand on parle de sextoy on pense de suite un jouet pour les femmes, Tenuto 2 est un sextoy destiné aux hommes. Ainsi, il s’agit d’un dispositif qui vient se placer au niveau des testicules et du pénis de l’homme. Son rôle est d’augmenter vos performances sexuelles lors de vos rapports intimes et de permettre à l’homme de garder une érection plus longue.

En outre, le sextoy a pour fonction non seulement de fournir une érection plus longue, mais aussi de stimuler le pénis. Pour se faire, il est composé de 4 moteurs vibrants qui auront pour rôle de stimuler à la fois l’érection chez l’homme, mais aussi de stimuler le clitoris de la femme lors de rapports sexuels. Ils proposent pas moins de 16 intensités de vibrations. Le sextoy est conçu en silicone.

Une application pour des plaisirs depuis votre smartphone.

Bien plus qu’une simple télécommande, le Tenuto 2 est équipé de Bluetooth et peut être associé à une application à installer sur le téléphone. Une fois la connexion établie entre le smartphone et le sextoy l’un ou l’autre partenaire pourra choisir parmi les différents modes que propose l’application pour faire vibrer plus ou moins fort le sextoy ou générer une séquence de vibration.

Prix et Disponibilité.

Le sextoy Tenuto 2 proposé par MysteryVibe est proposé aux alentours des 250€.