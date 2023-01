Tout savoir sur le Samsung Galaxy S23, et sa sortie le 1er février !

Le nouveau Samsung Galaxy S23 devrait très certainement voir le jour le 1er février. En tout cas c’est ce que semble annoncer Samsung en dévoilant son « Galaxy Unpacked 2023 » à cette date.

Samsung est sans conteste un poids lourd de l’économie et du marché du smartphone. La marque fait partie des ténors en matière de smartphone haut de gamme depuis plusieurs années maintenant avec notamment ses téléphones pliables, mais aussi ses « flagship » Galaxy S. Et si le Samsung Galaxy S22 a su séduire, il pourrait bien recevoir un remplaçant d’ici une quinzaine de jours qui a pour nom le Samsung Galaxy S23.

A relire : Test : Samsung S22. Comme chaque année Samsung nous présente sa nouvelle gamme de Galaxy S déclinée en S22, S22+ et S22 Ultra. Ici nous avons la chance de tester l’entrée de gamme le Samsung S22.

Le Samsung Galaxy S23 dévoilé à San Francisco le 1er février ?

« Une nouvelle ère d’innovations Galaxy est en chemin. Nos innovations sont pensées pour offrir des expériences exceptionnelles, aujourd’hui comme demain. La nouvelle série Galaxy S définira notre vision de l’expérience ultime et de l’extraordinaire ».

Voilà le pitch que nous a donné la marque pour nous annoncer l’arrivée prochaine de son nouveau fer de lance.

À cette occasion et pour la première fois en 3 ans, le fabricant sud-coréen a opté pour San Francisco pour organiser son show baptisé « Galaxy Unpacked 2023 ».

Mais à quoi faut-il s’attendre ?

Comme toujours dans le monde de la Tech, quelques fuites arrivent çà et là et on peut avoir un aperçu (parfois faussé) de ce que pourrait annoncer la marque. Dans le cas de Samsung, le constructeur sud-coréen n’échappe à la règle. Ainsi selon certaines sources, visuellement parlant la transformation entre le Samsung Galaxy S22 actuel et le futur Samsung Galaxy S23 ne devrait pas être très marquante.

Pour ce qui est des composants internes, le téléphone profitera bien évidement de la nouvelle plateforme de Qualcomm à savoir Snapdragon 8 Gen 2 qui permettra au smartphone de proposer de la 5G, mais aussi du Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi 6E voir peut-être même d’ici là du Wi-Fi 7.

On devrait sûrement aussi retrouver sur le Samsung Galaxy S23 du NFC et la charge à induction et la fonction « reverse charging » présente actuellement sur le S22 qui pour rappel, vous permet de recharger votre smartphone à partir d’un autre smartphone.

Prix et Disponibilité.

Le prix devrait très certainement avoisiner les 1000€ voir plus selon la configuration du smartphone. Pour le reste des infos, on va attendre le 1er février.