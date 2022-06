Ghost SmartBed, le matelas connecté à 8000$.

La société GhostBed propose son matelas connecté Ghost SmartBed. Un matelas connecté à mémoire de forme qui non seulement s’adaptera à votre sommeil, mais qui vous fournira aussi en temps réel toutes les informations concernant votre sommeil.

Si vous pensiez avoir déjà tout vu en matière de high-tech et de produits connectés sur notre site et bien désolés de vous décevoir, mais nous avons trouvé une fois de plus un produit connecté pour le moins surprenant. Et pas seulement à cause de son prix.

Morphea2, la 1ère literie connectée qui détecte l’apnée du sommeil. Véritable révolution dans l’approche du sommeil, Morphea2 est la première literie proposant un suivi complet de la qualité de son sommeil grâce au capteur Withings Sleep Analyzer.

Ghost SmartBed, un matelas bourré de technologie.

Ce matelas connecté proposé par l’entreprise GhostBed est composé de 7 couches réparties comme suit :

Couverture de refroidissement Ghost Ice. Couche de polymère à matrice 3D. Mousse à mémoire de gel de 2 pouces. Mousse de transition douce de 2 pouces. Capteurs intelligents. Chambres d’air réglables. Couche de soutien haute densité de 2 pouces.

Mais concrètement, sachez que le matelas est équipé de capteurs intelligents lisent la pression corporelle et s’ajustent en temps réel pendant que vous dormez. Et ce grâce à la couche de gel polymère brevetée. De la sorte, plus besoin d’interagir sur le matelas. À noter que si le matelas s’adapte tout seul, il vous est possible via une application de le configurer en mode manuel.

À noter que le matelas est « scindé » en cinq zones distinctes de manière à être réglé sur les différentes parties de votre corps que ce soit la nuque, le dos, les jambes et selon que vous êtes couché sur le dos ou sur le coté.

Une application pour vous fournir toutes les informations.

GhostBed propose en effet une application qui pourra se synchroniser via Bluetooth au matelas et fournir une multitude d’informations et de statistiques concernant votre sommeil, comme le suivi des stades de sommeil et les respirations par minute.

Le matelas est disponible en différentes tailles, pour une ou deux personnes. Pour ce qui est de son prix, attention ça risque de faire mal au portefeuille. En effet, comme annoncé dans le titre, le matelas est commercialisé au prix de 8189€.

Prix et Disponibilité.