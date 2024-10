Amazon Prime Day : 44€ pour cette Manette Luna sans fil

Amazon Prime Day propose une manette Luna sans fil pour seulement 44€. Ce modèle est compatible avec les appareils Fire TV, Windows, macOS, ainsi que les smartphones iOS et Android. Conçue pour offrir une expérience de jeu fluide, la manette permet de jouer directement via le cloud grâce à Luna, le service de jeux en streaming d’Amazon. Avec des caractéristiques telles que la connectivité Bluetooth et une batterie longue durée, elle représente une offre intéressante pour les amateurs de jeux vidéo durant cette période de promotions.

Caractéristiques techniques :

CONÇUE POUR AMAZON LUNA : conçue pour offrir une expérience de jeu optimale sur Luna, le service de Cloud Gaming d'Amazon.

FONCTIONNE SUR DE NOMBREUX APPAREILS : compatible avec Windows, Mac, Fire TV, tablette Fire, iPhone, iPad, Chromebook, les appareils Android et les Smart TV Samsung et LG (appareils compatibles uniquement).

TRANSITION FLUIDE ENTRE LES ÉCRANS : lorsque vous jouez sur Luna, vous pouvez mettre votre jeu en pause sur un écran et le reprendre sur un autre.

CONNEXION VIA WI-FI : se connecte directement aux serveurs de jeu d'Amazon grâce à la technologie Cloud Direct pour offrir une expérience de jeu à faible latence.

CONNEXION VIA BLUETOOTH : utilisez la manette Luna comme manette de jeu sur n'importe quel appareil Bluetooth compatible.

