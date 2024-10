Roku Ultra 2024 : un nouveau lecteur de streaming qui redéfinit l’expérience multimédia

Le Roku Ultra 2024 fait son entrée dans le monde du streaming, offrant une qualité d’image 4K et une connectivité Wi-Fi 6 qui promet une diffusion plus rapide et fluide des contenus multimédias.

Roku, marque bien établie dans le secteur du streaming, enrichit son catalogue de lecteurs multimédias. Ce nouveau modèle se veut une évolution technologique pour garantir une meilleure expérience aux utilisateurs.

Roku Ultra 2024 : Une évolution dans la gamme des lecteurs multimédias

Avec le Roku Ultra 2024, la marque élargit son offre de produits, proposant un lecteur de streaming qui adopte les dernières technologies, notamment le support du Dolby Vision et du HDR 10+. Ces technologies offrent une qualité d’image impressionnante, garantissant des couleurs vives et des contrastes profonds, idéales pour profiter au mieux des contenus en haute définition. De plus, la connectivité Wi-Fi 6 assure une diffusion rapide et stable, réduisant les délais de chargement.

Une télécommande évoluée pour plus de confort

Le Roku Ultra 2024 est accompagné de la Voice Remote Pro, une télécommande qui inclut des commandes vocales pour une navigation intuitive. Avec ses boutons rétroéclairés, elle permet une utilisation optimale même dans l’obscurité. Ce dispositif est également équipé d’une fonction de recherche de la télécommande en cas de perte, ajoutant un aspect pratique à l’ensemble.

Performance et connectivité améliorées

La gamme du constructeur s’agrandit avec un lecteur doté de la dernière génération de Wi-Fi 6, garantissant une connexion stable et rapide, même dans les environnements où plusieurs appareils sont connectés simultanément. Le Roku Ultra 2024 propose également une compatibilité avec le Bluetooth, permettant ainsi de diffuser de la musique ou des contenus audio depuis d’autres appareils vers le téléviseur.

Une expérience sonore immersive

Ce nouveau modèle introduit de nouvelles références en matière de qualité sonore, grâce à la compatibilité avec le Dolby Atmos. Cette technologie audio garantit une immersion totale, offrant un son spatial enveloppant qui renforce l’expérience cinématographique à domicile. Ainsi, Roku propose de nouvelles variantes pour les amateurs de contenu audio-visuel, cherchant à offrir une expérience de visionnage et d’écoute des plus complètes.

Date de sortie et prix du Roku Ultra 2024

Le Roku Ultra 2024 est déjà disponible à la vente, avec un prix annoncé de 109,99 dollars. Ce tarif le place dans une catégorie abordable, tout en proposant des fonctionnalités avancées qui répondent aux besoins des utilisateurs en quête de qualité.

Récapitulatif technique

Qualité d’image : 4K, HDR10+ , Dolby Vision

: 4K, , Qualité sonore : Dolby Atmos

: Connectivité : Wi-Fi 6 , Bluetooth

: , Télécommande : Voice Remote Pro avec commandes vocales et boutons rétroéclairés

: Voice Remote Pro avec commandes vocales et boutons rétroéclairés Compatibilité : Fonction de recherche de la télécommande

