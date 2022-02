Bon plan du dimanche : 99€ pour la montre Connectée GARMIN VIVOACTIVE 3 43mm GRIS.

Faites du sport en rythme ! Ecoutez vos playlists préférées ou jusqu’à 500 titres et réglez directement vos achats grâce à votre montre avec Garmin Pay™ ! Elle intègre également plus de 15 sports, des entraînements personnalisés, le cardio poignet2 et le GPS+GLONAS.

Caractéristiques