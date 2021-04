BP Trace, la montre connectée qui prend votre tension quand vous le voulez !

Une fois de plus le monde des objets connectés se mélange à celui de la santé avec BP Trace. Une montre connectée qui peut prendre votre tension à tout moment. Une idée pour le moins étonnante, mais qui peut séduire les plus anxieux ou nerveux.

De nos jours, il y a tout un tas de raison pour prendre sa tension artérielle. La première est histoire de s’assurer qu’on est en bonne santé. Dans d’autres cas, pour assurer le suivi d’un burnout ou éviter d’en avoir un à cause de trop de stress.

À relire : Intriex, une nouvelle solution connectée pour évaluer votre santé.

Et pour ça, soit on va chez le médecin soit on peut acheter un tensiomètre électrique. Avec BP Trace, une nouvelle solution voit le jour. De fait, avec BP Trace, les concepteurs ont eu l’idée d’intégrer un système de mesure de tension directement sur une montre connectée.

BP Trace, mais comment ça marche ?

Pour le coup, l’idée semble assez simple. La société est venue fixer le mécanisme de tension directement sur le bracelet de sa montre connectée. Pour le porteur de la montre, il suffira de s’assurer que la montre est bien fixée au poignet. Ensuite, il suffira d’appuyer sur un bouton dédié qui gonflera le bracelet de manière à fonctionner comme un tensiomètre classique. Après quelques minutes, le résultat s’affiche directement sur l’écran de la montre.

Du Bluetooth et une app pour un meilleur suivi.

Parce que prendre sa tension c’est bien, mais avoir un suivi journalier c’est mieux, la montre connectée BP Trace est équipé de Bluetooth et une application pour smartphone lui est dédiée. Ainsi, au travers de l’application, il est possible de planifier des mesures régulières et quotidiennes de manière à avoir un suivi complet de l’état de santé et de la tension du porteur.

Des mesures qui peuvent ensuite être partagées avec votre médecin, vos amis. L’entreprise souligne qu’il est possible de faire pas moins de 20 mesures de tension par jour, et ce, sur 3 jours consécutifs.

Cela permettra au médecin d’avoir une vision très précise sur votre tension au quotidien. En outre, la montre peut analyser également votre tension durant votre sommeil. Ainsi, il sera possible de savoir si votre tension est bonne durant la nuit ou si elle anormalement élevée ou basse.

Prix et disponibilité.

La montre sera commercialisée dès le mois de mai. C’est d’ailleurs à cette période que les acheteurs ayant participé au fonds d’investissement sur le site IndieGogo recevront leur exemplaire. Pour les autres, sachez qu’il est encore temps de la précommander au prix de 272€. Après la fin de l’enchère participative, la montre coutera un peu plus de 400€.