Bon Plan Boulanger : 40% de remise sur le JBL Tune 760 BT NC Noir

Le casque Bluetooth Tune 760BT vous offre un son pur et éclatant grâce à la technologie exclusive JBL Pure Bass qui propulse des graves profonds et puissants. Laissez libre cours à vos playlists et vos musiques préférées grâce à l’autonomie de 50 heures du Tune 760BT de JBL. Il est proposé avec une remise de 40%.

Caractéristiques techniques :