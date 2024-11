Black Friday : 209€ au lieu de 279€ sur la Nuki Smart Lock Pro (4è génération)

La serrure connectée Nuki Smart Lock Pro (4e génération) est disponible à 209€ au lieu de 279€ pour le Black Friday. Offrant un contrôle intelligent de vos portes via smartphone, cette solution allie sécurité et confort. Facile à installer, elle est compatible avec les assistants vocaux et les plateformes domotiques. Une offre à ne pas manquer pour sécuriser et moderniser votre domicile à prix réduit.

Prix conseillé : 279,00 EUR –25%

Prix : 209,00 EUR

A relire : Test : Nuki SmartLock V4 Pro Matter, la nouvelle serrure connectée de Nuki. En septembre 2022, nous avions pu test la serrure connectée de chez NUKI, Nuki SmartLock 3.0 Pro. Cette fois-ci, nous avons entre nos mains la sa grande sœur, la Nuki SmartLock V4…

Caractéristiques techniques :

Serrure de porte électronique - montage facile sur la porte d’entrée. Le smartphone à la place de la clé. Pilotez votre serrure de porte à distance : avec le WiFi intégré ou l’Accès à Distance via Thread. Ouverture automatique de la porte, journal d’activité et intégration facile dans votre maison connectée.

Clés numériques- Attribuez jusqu’à 200 autorisations d’accès individuelles à toutes les personnes qui comptent pour vous. Que ce soit une seule fois pour un technicien, tous les mercredis de 14h à 16h pour la dog-sitter ou en permanence pour votre partenaire.

Montage facile - Installation en moins de 3 minutes. Sur le côté intérieur de la porte, par dessus votre serrure existante. Sans perçage ni vis. Totalement invisible de l’extérieur. Peut être à nouveau retiré sans dommages. Vérifiez sur le site Internet si Nuki est compatible avec votre porte.

Ouverture automatique de la porte - rentrez chez vous même avec les mains prises. Avec la serrure électrique de Nuki, c’est possible : Votre smartphone, lui, reste dans votre poche ou dans votre sac. Nuki se transforme en système d’ouverture de porte automatique grâce à la fonction Auto Unlock.

Blocage automatique - Toujours une sensation de sécurité avec Nuki, la serrure de porte connectée. Votre porte est toujours fermée en toute sécurité. Lorsque vous quittez la maison, la Nuki Smart Lock ferme automatiquement la porte derrière vous avec Lock’n’Go.

