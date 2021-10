Bon plan du dimanche : 319€ pour le pack Oppo A94 Noir 5G + les écouteurs Enco Air.

Avec un poids d’environ 173g et une épaisseur de 7,8 mm⁴, profitez du design élégant d’un des smartphones les plus fins du marché. Profitez de vos contenus HD avec l’écran super AMOLED disposant d’un excellent ratio écran/corps de 90,8%⁵, un capteur d’empreinte digitale intégré de 3,0⁶ mm de diamètre et un mini poinçon de 3,7 mm de diamètre pour la caméra frontale.

Caractéristiques techniques :