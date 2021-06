CINEBAR ONE, Teufel renouvelle sa barre de son.

Avec cette nouvelle CINEBAR ONE, Teufel renouvelle sa gamme en matière de barre de son. En effet, le constructeur allemand, spécialiste du son de qualité vient de dévoiler une nouvelle édition de sa barre de son CINEBAR ONE.

Teufel est une marque allemande que nous avons découverte il y a un peu plus d’un an. Une marque dont la devise est simple. Arriver à proposer des produits audio de salon de qualité à un prix u peu plus abordable que celui des ténors du marché.

Quoi de neuf sur cette nouvelle édition ?

Cette nouvelle barre de son proposée par le constructeur allemand propose une solution 2.0 associée à un caisson de basse sans-fil 6,5 pouces (2.1). Une barre de son relativement compact qui propose une largeur de seulement 35cm pour une profondeur de 11.30cm. Le tout pour un poids de 1Kg.

Pour ce qui est de la connectique, on retrouve un AUX, une entrée jack 3.5mm, une entré HDMI audio, une sortie optique et un HDMI ARC CEC.

Notons au passage que pour la partie sans fil, cette enceinte hérite de Bluetooth 5.0 et est compatible avec le protocole aptX pour un rendu sonore de top qualité. On notera au passage en matière d’audio le support du Dolby Digital.

Une barre de son multi fonction.

Pour ce qui compose la CINEBAR ONE, Teufel l’a équipée de quatre Haut-parleurs avec leur propre conception haut de gamme. En outre, le constructeur nous annonce l’intégration de sa Technologie Dynamore® ultra améliorée avec haut-parleurs side-firing.

Pour ce qui est de son usage, Teufel la présente comme une solution pour le salon, sous forme de barre de son pour votre écran de salon, comme un ensemble audio grâce au Bluetooth ou pourquoi pas comme une solution audio pour les utilisateurs d’un PC. Et ce via son port USB.

Prix et disponibilité.

La CINEBAR ONE est disponible dès maintenant au prix de 299,99 euros, en noir et blanc