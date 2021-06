La Corée prévoit le lancement de la 6G d’ici 2028 !

La Corée serait déjà donc en passe de réfléchir au déploiement de la 6G alors que la 5G vient seulement d’être déployée. Une information qui n’arrive pas par hasard. En effet, Samsung a présenté sa stratégie de virtualisation de la 5G et annoncé son travail sur des nouvelles puces 6G.

L’information a été dévoilée par nos confrères de l’« Aju Business Daily » qui signale que le gouvernement coréen a annoncé vouloir investir dans le développement de la 6G. Effectivement, selon le ministre des Sciences et des TIC, Lim Hye-sook, la nation devrait prendre les devants concernant le déploiement de la 6G. Selon lui, la 6G sera le fondement de l’innovation numérique.

En conclusion, on apprend que le gouvernement coréen déboursera pas moins de 193,7 millions de dollars au développement des normes et technologies de base sur cinq ans.

En outre, le gouvernement a présenté un plan de R&D 6G qui impliquera le gouvernement, mais également des leaders de l’industrie mobile et des experts.

Ainsi, Lim Hye-sook aurait déjà des relations avec les États-Unis sur les normes 6G et il prévoit des partenariats avec la Finlande et la Chine.

Un immense réseau 6G mondial ?

Par ailleurs, parmi les évolutions, il y aurait une volonté de relier les satellites et les réseaux terrestres en un seul réseau. Par ailleurs, nul doute que Samsung qui a présenté ses premiers développements en matière de 6G sera de la partie. Après tout, le constructeur coréen fait avant tout partie des partenaires privilégiés de l’état.

Reste à voir quelle sera l’évolution de la 6G. D’autant que jusqu’à présent pour ce qui est de la commercialisation et le déploiement commercial de la 6G, la date avait été fixée à 2030. Notons au passage que si en Europe nous en sommes encore au déploiement de la 5G et encore pas dans tous les pays, les Coréens eux profitent déjà de la 5G depuis plus d’un an.