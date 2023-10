Test : Husqvarna 320 Nera avec système EPOS, la véritable tondeuse sans fil !

Dans un monde où la technologie s’intègre de plus en plus dans tous les aspects de notre vie quotidienne, l’entretien de la pelouse n’a pas été oublié. Depuis des années, les robots tondeuses Husqvarna transforment la façon dont nous prenons soin de nos espaces extérieurs. En simplifiant et en automatisant la tâche de la tonte, ils innovent encore une fois ici en se passant du fil de délimitation. A travers ce test, nous parcourrons les nouveauté de cette technologie, la technologie EPOS, alliée à la nouvelle gamme de tondeuse Nera.



Préambule.

Husqvarna est une marque suédoise fondée en 1689. Elle s’est diversifiée au fil des siècles pour devenir un leader mondial dans la production d’équipements de jardinage et de plein air. Husqvarna est réputée pour son engagement envers l’innovation et propose une gamme variée de produits de haute qualité, tels que des tondeuses à gazon, des tronçonneuses et des équipements motorisés pour le jardinage. La marque bénéficie d’une histoire riche et d’un héritage d’excellence.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Robot tondeuse :

Poids 12,8 kg Dim. du produit, Longueur 75 cm Dim. du produit, Largeur 54 cm Dim. du produit, Hauteur 28 cm

caractéristiques :

Niveau sonore détecté 58 dB(A) Protection index (IP Code) IPX5 Type de batterie Li-Ion “Capacité de la batterie” 5 Ah Intensité 2,2 A Temps moyen de tonte par charge 180 min Temps moyen de chargement 75 min Consommation d’énergie moyenne par mois à une utilisation maximale 7 kWh

Caractéristiques de coupe :

Système de coupe 3 lames de type rasoir pivotantes Hauteur de coupe, mini-maxi max 60 mm Hauteur de coupe, mini-maxi min 20 mm Largeur de coupe 24 cm Réglage de la hauteur de coupe Electrique

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Robot tondeuse Husqvarna 320 Nera :

Système EPOS :