Test : Teufel Cinebar 11.

Les télévisions d’aujourd’hui sont de plus en plus grande, de plus en plus mince au détriment de l’audio. En effet les constructeurs de système audio l’on bien compris que l’appel du pied des constructeur de télévision en offrant des solutions plus ou moins compact pour apporter du volume et de la chaleur en plus de l’image. Teufel aussi fait partie de ses fabricants spécialiste de l’audio HiFi et propose une solution compact et sans fil pour faire revivre l’audio nos télévisions, la Teufel Cinebar 11. Une barre de son avec pas moins de 8 haut parleur accompagné d’un caisson de basse sans fil.



Préambule.

Alors, Teufel est une marque Allemande qui dans les années 80 proposé des kit d’enceinte à monter soi même. Ensuite, dans les années 90 il commence à proposer des kits prêt à l’emploi et devient vite l’un des pionniers du home cinéma avec des kits certifiés Dolby et THX.

Ainsi, c’est en 2010 pour son 30eme anniversaire que Teufel acquiert Raumfeld, un système de Streaming Multiroom. Bref, un an après il se lance dans la vente international notamment avec le lancement de nouvelles boutiques en ligne au Royaume-Uni et aux Pays-Bas sous le nom de « Teufel Audio ». Dès lors, Teufel devient en 2016 la première société audio à profiter de la licence Dolby Atmos. D’année en année, la marque élargie sa gamme pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Teufel est un spécialiste de l’audio proposant des solutions Hi-fi, Home cinéma, Barre de son, des enceintes multiroom, mais aussi des produit nomade avec des casques et enceinte Bluetooth

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Barre de son cinebar 11: Composition: 6 haut parleur de medium (44 mm) 2 tweeter (20 mm) Amplificateur Classe D Puissance: 40 W RMS / Satellite. Dimensions: Profondeur: 7 cm Largeur: 95 cm Hauteur 5,4 cm et 7,4 cm avec support Poids: 1,78 kg Connectique: Bluetooth Hdmi Aux Optiques Jack 3,5 mm Gamme de fréquence: 200-20000 Hz

Caisson de basses T6 Composition: 1 Basse reflex (165 mm) Amplificateur Classe D Puissance: 60 W RMS Dimensions: Profondeur; 38 cm Largeur: 21 cm Hauteur: 40 cm Poids: 8,57 kg Connectique: Réception du signal audio de la barre de son sans fil Gamme de fréquence: 33 – 200 Hz



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Barre de son Cinebar 11

Caisson de basses T 6

Câble d’alimentation

Télécommande

Tout d’abord, la réception du produit nous avons était surpris par la taille des colis. De fait, la barre de son et le caisson de basses Teufel Cinebar 11 sont venus chacun dans leur boite respective. Cet emballage séparer n’est pas sans rappeler l’historique de la marque qui fournissait les composant pour concevoir votre propre Home Cinéma sur mesure. Bref, une fois les boites ouvertes, pas de fioriture, on retrouve simplement le caisson de basse, la barre de son, sa télécommande et le câble d’alimentation, aucun câble optique, HDMI ou autre sont fourni.

Le caisson de basses.

Alors, commençons avec le caisson de basses T6, on retrouve un bloc de +/- 40 x 20 x 40 cm avec un câble d’alimentation non amovible. A noter que, sur la face avant on retrouvera un petit logo Teufel, sur les autres face on ne retrouvera rien, ce qui lui permettra de se faire oublier et discret.

De plus, sur le dessous on retrouvera 4 gros pieds pour assurer un contact stable avec le sol. Par ailleurs, on apercevra aussi le résonateur de 7cm et le basse reflex de 165mm. C’est également sur la partie du dessous que l’on retrouvera les deux LED de statut et le bouton pairing.

La barre de son.

Ainsi donc, pour la barre de son avec ses presque 100cm de long et son hauteur de 8 cm avec le pied, autant dire que celle-ci ne passera pas inaperçu. Par ailleurs, notre TV 85 cm de test fait très petite à ses cotés. Aussi, sur la face avant on retrouvera une fine gille métallique noir avec un écran monochrome de 12cm placé au milieu juste au dessus du logo Teufel, c’est d’ailleurs sous cette grille que l’on aperçoit les 4 haut parleurs de gauche et les 4 autres de droite. En revanche, Rien de spécial sur les côtés de cette Cinebar 11.

Par ailleurs, sur le dessus de celle-ci on retrouvera 4 boutons et une entrée audio jack 3,5mm, les quatre bouton sont divisé en deux parties, la première partie comprend 3 boutons, un pour la sélection de la source et les deux suivant pour le controle du volume, le seconde partie comprend un gros bouton d’alimentation.

Enfin, sous la barre on retrouvera un pied métallique, qui pourra être retiré en cas de montage au mur. En conséquence, il n’est pas possible de poser correctement sur un meuble la barre de son sans son pied.

Pour ce qui est de la face arrière quand à elle regroupera toute la connectique, divisé en deux partie on retrouvera d’un coté l’entrée et la sortie HDMI et de l’autre coté on retrouvera l’entrée optique et la fiche d’alimentation. À noté que, les entrées sont disposés dans un creux qui permet de venir branché sans soucis ces câbles sans soucis de recul par rapport à un mur. De plus, sur cette même face arrière on retrouvera également deux œillet pour la fixation au mur ainsi que deux ergot permettant de s’assurer que la barre de son ne soit pas totalement collé au mur.

La télécommande.

La télécommande est plutôt simple de conception mais permettra de réaliser toute les opérations nécessaire, on retrouvera également des boutons « raccourci », comme le pairing Bluetooth, ou encore pour passer directement à la source TV, optique, …

Notre galerie en fin de ce test vous permettra de visualiser ces différents détails de cette Cinebar 11 de chez Teufel.