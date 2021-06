Test : Nubia RedMagic 6, divertissement en ligne de mire.

Nubia est une ancienne filiale de ZTE, l’équipementier télécom chinois. On a découvert cette marque lors de l’IFA en 2016 quand elle s’est payé de luxe d’avoir Ronaldo sur son affiche pour un Nubia Z11 Max, véritable bête de performance à l’époque. Depuis, Nubia a construit depuis un peu son écosystème sans inonder le marché puisque la marque possède un modèle phare (le Nubia Z20 qui a la particularité d’exploiter 2 écrans), un bracelet et un montre avec écran flexible (Nubia alpha et watch) puis la gamme Gaming appelé RedMagic dont 4 références sont au catalogue. On notera cependant que notre smartphone de test reste reconnu comme un ZTE par les applications, existerait il encore un lien avec la maison mère de sa création ? Laissons cela de côté pour voir ce qu’il y a dans la boite que nous avons reçu.

Préambule.

Nous avons pu mettre la main sur la dernière série de son portable Gaming donc en la référence RedMagic 6. Ses compères sont le 6R qui est un version plus light au niveau de l’écran et de la batterie principalement puis le 6 Pro dont les performances sont annoncées encore meilleures que le RedMagic 6 malgré une fiche technique dont les différences ne sautent pas aux yeux.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions ( H x l x P) : 169,86 mm x 77.19mm x 9.7mm

Poids : 220g

Matériel : Cadre central en métal et dos en verre

Couleur : Eclipse Noire

Écran : 6,8 pouces FHD+ taux de rafraîchissement jusqu’à 165Hz tableau d’échantillonnage tactile jusqu’à 500Hz Simple Touch et 360Hz Multi-Touch Résolution 2400×1080 pixels Ratio d’aspect 20: 9 Type AMOLED Luminosité 630 nits Max luminosité (standard) 4,096 niveaux de contrôle de la luminosité intelligente Certification SGS Lumière bleue faible pour le confort des yeux Verre 2.5D Corning® Gorilla Color Gamut 100% DCI-P3 Ratio de contraste 100 000: 1 (typique)

Système de refroidissement Turbo : Zone de conduite aérienne: 4000mm² Transfert de chaleur aérienne: augmenté jusqu’à 500% CPU Max Refroidissement: 16 Type: Ventilateur centrifuge Nombre de lames de ventilateur: 59 Épaisseur des lames de ventilateur: 0.1mm Teste de vie: 30 000 heures Vitesse: 20 000 tr / min Matériel: alliage d’aluminium de qualité aéronélique Poids: 1g Chambre de vapeur Feuille de cuivre de conductivité thermique élevée Gel thermique Pad thermique de graphite de refroidissement Dessin de chaleur en aluminium de qualité aviation Surface de refroidissement: 21.6m² de surface thermique

Caractéristiques du processeur Qualcomm® Snapdragon ™ 888 5gCPU CORE: KRYO ™ 680 Vitesse d’horloge CPU: jusqu’à 2,84 GHz GPU: Adreno ™ 660

Mémoire et stockage RAM : 12 GB LPDDR5 ROM : 128 GB UFS 3.1

Connectivité SIM: Dual Nano-SIM Réseau : SA + NSA: compatible avec des modes autonomes et non autonomes 5G: NR N41 / N78 2G + 3G + 4G: GSM 2/3/5/8 ; WCDMA B1 / 2/4 / 5/6 / 8/9 / 19 ; CDMA / EVDO BC0 / BC1 ; TD-LTE B34 / B38 / 39/40 / 41 ; FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B6 Wi-Fi: wifi 6e 2×2 mimo Bluetooth: Bluetooth 5.1 Positionnement: GPS, Glonass NFC HDMI

Caméras Caméra arrière Capteurs: S5KGW3 + HI846 + OV02A10 Résolution: 64MP + 8MP + 2MP Grand angle: 78,3 ° + 120 ° + 78 ° Taille de pixels: 0.8μm + 1,12 μm + 1,75 μm Ouverture: F1.79 + F2.2 + F2.4 Slow Motion: 1080p à 240fps, 720p à 480fps Time-laps: oui Caméra frontale Megapixels: 8MP Taille de pixel: 1.12 μm Aperture: 2.0 Tournage vidéo: Les caméras arrière prend en charge la résolution 8K à 30fps, 4K à 60fps / 30fps, 1080p à 60fps / 30fps, 720p à 30fps; La caméra avant prend en charge 1080p / 720p à 30fps

Capteurs : Empreinte digitale, capteur G, boussole électronique, gyroscope, proximité, capteur de lumière ambiante, moyeu de capteur

Operating System : REDMAGIC OS 4.0 basé sur Android 11.0

Batterie et charge rapide Batterie: 5050mAh Quick Charging: 30W quick charging, support de la charge 66W quick charging Temps de charge : Charge 0-100% en 65 minutes avec le chargeur 30W

Ports : USB 3.0 Type-C, DP, Dual nano-SIM slot, 3.5mm Audio Jack

Formats audio pris en charge Lecture: MP3, AAC, AAC +, WMA, Amr-NB, Amr-WB, WAV, FLAC, APE, OGG, MIDI Enregistrement: WAV, AAC, AMR

Formats vidéo pris en charge Lecture: 3GP, ASF, AVI, DAT, FLV, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPG, MTS, RM, RMVB, TS, VOB, WebM, WMV Enregistrement: MP4

Formats d’image pris en charge Lecture: JPEG, PNG, BMP, GIF, DNG Sortie: JPEG

Fonctions spéciales Boutons de déclenchement des épaules : taux d’échantillonnage tactile de 400Hz et boutons tactiles à double pression Light RGB: Effets de lumière entièrement personnalisable



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

REDMAGIC 6 téléphone x 1

Case de téléphone clair x 1

Adaptateur secteur x 1

Câble de données de type C x 1

Éjecteur de plateau SIM x 1

Documentation