Teufel MOTIV GO VOICE, la nouvelle enceinte portable de Teufel.

Avec sa toute nouvelle Teufel MOTIV GO VOICE, le fabricant allemand, grand spécialiste de l’audio domestique de qualité annonce l’arrivée d’une nouvelle enceinte audio de salon portable et sans fil.

Teufel est une marque allemande spécialisée dans la production d’enceintes et d’équipements audio. La société que nous vous avons déjà présentée a été fondée en 1980 à Berlin par Peter Tschimmel et dispose aujourd’hui de plusieurs magasins physiques en Allemagne, en Autriche et en Suisse, ainsi que d’un site web de vente en ligne. Cette fois, la marque allemande revient et propose une enceinte portable de salon.

Teufel MOTIV GO VOICE, un air de déjà vu !

Si vous avez l’impression d’avoir déjà vu cette enceinte, c’est normal. En effet, cette nouvelle Teufel MOTIV GO VOICE ressemble fortement à l’enceinte Teufel MOTIV® GO que nous avons testée il y a quelques années.

Et de fait, lorsque l’on regarde les caractéristiques techniques elles sont sensiblement pareilles entre les deux modèles. Ainsi, on retrouve une enceinte audio d’une taille de 20 cm x 11,2 cm x 6 cm pour un poids de 920 grammes. L’enceinte est composée de deux haut-parleurs en aluminium de 50 mm de diamètre.

Connectivité sans fil au sommet !

Pour cette Teufel MOTIV GO VOICE, le constructeur allemand a intégré du Wi-Fi et Bluetooth qui permet de se connecter à la fois à internet ou directement sur son smartphone via Bluetooth. En outre, et c’est la grosse nouveauté de cette nouvelle édition, l’enceinte est compatible avec l’Assistant Google ainsi que Chromecast built-in™.

« Avec l’Assistant Google, vous diffusez et contrôlez facilement la musique, les podcasts et la radio par commande vocale. Si vous le souhaitez, l’Assistant Google vous aide en vous fournissant des informations météorologiques, l’heure locale ou votre emploi du temps. Sur commande, les lampes Philips Hue s’allument ou la température ambiante parfaite est réglée via Google Nest ».

Le téléphone portable devient une télécommande. Il suffit d’appuyer sur le bouton Cast dans une application compatible pour diffuser des contenus audio directement sur la MOTIV® GO VOICE une fois que celle-ci est appariée.

On notera aussi la présence de deux microphones intégrés qui permettront de communiquer avec l’enceinte et les assistants connectés. Pour ceux qui souhaitent passer en mode filaire, Teufel a équipé son enceinte d’une Entrée jack 3,5 mm. L’enceinte peut être utilisée via une prise secteur ou en mode sans fil grâce à sa batterie qui offre une autonomie de 15 heures.

Prix et Disponibilité.

L’enceinte Teufel MOTIV GO VOICE est disponible dès maintenant au prix de 299,99 euros dans les couleurs Silver White et Night Black.