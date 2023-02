Meta possesseur de Facebook et Instagram annonce qu’il va tester une solution payante de ses services comme l’a décidé de le faire Elon Musk avec Twitter. Et ce afin d’éviter les fraudes, nous annonce la société.

Décidément, il semblerait que les géants du Net aient besoin d’argent ! En effet, après le licenciement en masse du personnel chez Google, Twitter et Meta, voilà désormais que le groupe Meta possesseur on vous le rappelle de Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. vient d’annoncer une formule payante pour ses deux réseaux sociaux Facebook et Instagram.

Facebook et Instagram en version payante pour plus de vérité !

De fait, l’argument qu’a mis en avant le groupe Meta pour son service payant baptisé « Meta Verified » pour Facebook et Instagram est le suivant : l’entreprise veut lutter contre la fraude d’identité en vérifiant ses utilisateurs.

Ainsi l’abonnement permettra d’apporter aux utilisateurs différentes options de vérification et apportera aussi des protections supplémentaires et améliorées. Des données supplémentaires qui permettront par exemple à une star, une personne publique ou une entreprise de confirmer que son compte est bien son compte et on pas issu d’une personne qui a décidé d’usurper son identité.

Des comptes payants mis en avant également.

De fait, au-delà de la véracité du profil, les utilisateurs qui souscriront à l’abonnement ou l’offre « Meta Verified » verront leurs publications mises en avant par rapport à un compte gratuit. Une manière de plus de payer pour être mis en avant à la manière des Google Ads sur Google ou encore des publicités qu’il est possible de faire notamment sur Facebook.

Mais les utilisateurs qui souscriront à un abonnement payant auront droit aussi à des offres exclusives comme « 100 étoiles gratuites » par mois, ainsi qu’une monnaie numérique qui peut être utilisée pour les interactions avec d’autres utilisateurs.

Pas de doute, le groupe Meta qui investit massivement dans son Metavers qui pêne à séduire doit s’assurer de nouvelles rentrées d’argent. Il faut dire que certains services similaires sur d’autres plateformes comme Snapchat avec son Snapchat+ a permis des rentrées supplémentaires. On peut donc supposer que cela pourrait représenter une belle somme pour Marc Zuckerberg PDG on vous le rappelle du groupe META.

Prix et Disponibilité.

La société a déclaré que Meta Verified coûterait 14,99 $ par mois pour les utilisateurs d’applications iOS et Android, ou 11,99 $ pour ceux qui utilisent des navigateurs Web.