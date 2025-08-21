SHOKZ OpenDots ONE : les écouteurs à clip qui révolutionnent l’audio du quotidien

Ils s’accrochent comme un bijou, se portent comme une plume et diffusent un son à couper le souffle sans jamais isoler du monde. Avec les nouveaux SHOKZ OpenDots ONE, SHOKZ redéfinit la frontière entre accessoire de mode et performance audio. Pour celles et ceux qui veulent tout entendre — la musique, les appels et la vie qui va avec.

SHOKZ : pionnier de l’audio à oreille libre

La marque SHOKZ étoffe son catalogue avec une proposition radicalement différente : des écouteurs à clip, sans insertion dans le conduit auditif. Connue pour sa technologie de conduction osseuse, SHOKZ franchit un cap stylistique et ergonomique en intégrant désormais une solution sonore ouverte à un design épuré et élégant. Avec les OpenDots ONE, elle continue de faire évoluer notre rapport à l’audio portable, dans une démarche aussi technique qu’accessible.

Un design qui épouse l’oreille et le style

Inspiré par les boucles d’oreilles, le format clip des OpenDots ONE transforme l’écouteur en véritable accessoire de mode. Aucun embout intrusif, aucun arceau rigide : ici, tout est souplesse, discrétion et maintien. Chaque écouteur pèse seulement 6,5 grammes, grâce à l’utilisation d’un alliage de titane JointArc™ et d’un revêtement en silicone doux. Résultat : aucune gêne, même après plusieurs heures d’écoute.

Ces écouteurs se glissent sous des lunettes, un chapeau, ou même à côté d’autres bijoux sans interférer. Ce format devient une extension naturelle de la personne, sans jamais sacrifier l’expérience sonore.

Une ouverture sonore qui respecte le quotidien

Contrairement aux écouteurs intra-auriculaires, les OpenDots ONE ne bloquent pas les sons ambiants. C’est un parti pris clair : permettre à l’utilisateur de rester connecté à son environnement. Que ce soit pour courir en ville, prendre un appel en marchant ou simplement écouter un podcast sans s’isoler, ces écouteurs s’adaptent à toutes les situations du quotidien.

La certification IP54 garantit en plus une résistance à la sueur et à la pluie fine, parfaits pour le sport ou les trajets urbains.

Une qualité audio surprenante dans un si petit format

Ne vous fiez pas à leur taille. Les OpenDots ONE intègrent deux transducteurs équivalents à des modèles de 16 mm, optimisés avec les technologies Bassphere™ et OpenBass™ 2.0. Le son est riche, équilibré, avec des basses présentes sans jamais être envahissantes.

Autre innovation notable : la Dynamic Ear Detection, qui identifie automatiquement l’oreille sur laquelle l’écouteur est porté et adapte la lecture audio en conséquence. Une technologie invisible mais redoutablement pratique pour un usage ambidextre et fluide.

Et pour couronner le tout, le mode Dolby Audio ajoute une dimension spatiale immersive aux morceaux, aux appels ou aux vidéos. Un luxe discret dans un format minimal.

Une autonomie calibrée pour le rythme moderne

Pensés pour suivre vos journées sans faillir, les OpenDots ONE tiennent jusqu’à 10 heures en une seule charge. Avec leur étui de recharge compact, cette autonomie monte à 40 heures. Besoin d’un coup de boost ? En 10 minutes de charge, vous récupérez 2 heures d’écoute.

La compatibilité avec la charge sans fil complète un tableau d’usage intuitif et sans friction. Côté appels, les 4 micros antibruit à IA assurent une clarté vocale optimale, avec jusqu’à 6 heures d’autonomie continue, soit 25 heures avec l’étui.

Une proposition premium assumée

Disponibles en noir et en gris, les OpenDots ONE s’affichent au tarif de 199 € TTC, en ligne sur fr.shokz.com et chez les grands distributeurs : Amazon, Fnac, Boulanger. Un positionnement clair pour un produit qui ne fait aucun compromis sur l’esthétique, le confort et la technologie sonore.

Récapitulatif technique

Poids : 6,5 g par écouteur

Fixation : Clip souple JointArc™ en alliage de titane

Revêtement : Silicone doux

Technologie audio : Transducteurs 16 mm, Bassphere™, OpenBass™ 2.0

Détection automatique : Dynamic Ear Detection

Audio spatial : Dolby Audio

Certification : IP54 (résistant à la sueur et à la pluie fine)

Autonomie : 10 h (écoute) / 40 h avec étui

Recharge rapide : 10 min = 2 h d’écoute

Recharge sans fil : Oui

Microphones : 4 micros avec réduction de bruit IA

Autonomie appels : 6 h (25 h avec étui)

Coloris : Noir, gris

Prix : 199 € TTC

Disponibilité : fr.shokz.com, Amazon, Fnac, Boulanger

