INZONE H9 II : un casque gamer sans prise de tête signé Sony

Envie d’un bon casque pour jouer pendant des heures sans te ruiner les oreilles ni perdre le fil de l’action ? Sony propose avec son INZONE H9 II un modèle sans fioritures mais bien pensé, qui combine bon son, micro clair et confort au top.

Pas besoin d’être pro pour apprécier un bon casque. Mais ici, Sony a quand même écouté les pros, en particulier les joueurs de chez Fnatic, pour affiner chaque détail. Résultat : un casque simple à utiliser, bien équilibré et prêt à suivre dans toutes les sessions, que ce soit sur PC ou console.

Un son bien propre pour ne rien rater

Ce qui saute aux oreilles, c’est le son bien net. Sony a repris les haut-parleurs d’un de ses casques audio les plus récents (le WH-1000XM6) pour les mettre dans ce modèle gaming. Le résultat est plutôt bluffant : on entend tout, même les bruits lointains ou les pas discrets.

Pas besoin de monter le son à fond. Le casque offre une bonne spatialisation, ce qui aide à repérer d’où viennent les sons. Pour les FPS ou les jeux d’action, c’est un vrai plus.

Un micro clair pour discuter sans se fâcher

Le micro, lui aussi, fait bien le boulot. Il est amovible et réglable, donc facile à placer sans qu’il gêne. Mais surtout, il capte uniquement ta voix en filtrant les bruits autour. Pas de bruits de clavier ou de fond gênants.

En plus, une technologie à base d’intelligence artificielle vient améliorer encore le rendu pour que ta voix reste claire, même si tu joues dans un environnement un peu bruyant. Bref, pratique pour les parties en ligne ou les discussions en groupe.

Léger sur la tête, même après plusieurs heures

Avec ses 260 grammes, le H9 II est l’un des casques gaming les plus légers de sa catégorie. Le bandeau a été redessiné pour mieux répartir le poids, donc il tient bien en place sans appuyer trop fort.

Les coussinets sont souples, les oreillettes couvrent bien les oreilles sans serrer. C’est typiquement le genre de casque qu’on peut garder toute une soirée sans avoir mal.

Reste connecté pendant le jeu (et en dehors)

Ce casque est sans fil, mais il va plus loin que ça. Il se connecte en USB-C 2,4 GHz pour éviter la latence, mais tu peux aussi le lier à ton téléphone en Bluetooth. Par exemple, tu peux recevoir un appel pendant une partie sans rien débrancher.

La transition entre les appareils est fluide. C’est super pratique si tu joues sur PC tout en gardant ton téléphone à portée de main.

Une bonne autonomie et un rangement malin

Côté autonomie, pas de mauvaise surprise : le casque tient jusqu’à 30 heures. Et si tu es pressé, quelques minutes de charge suffisent à récupérer plusieurs heures d’utilisation.

Il est aussi livré avec une pochette souple pour le ranger ou l’emporter facilement sans abîmer les accessoires (comme le micro ou le dongle USB).

Récapitulatif technique

Modèle : Sony INZONE H9 II

Type : Casque gaming sans fil

Poids : 260 g

Haut-parleur : Inspiré du WH-1000XM6

Micro : Directionnel, amovible, réduction de bruit IA

Connectivité : USB-C 2,4 GHz, Bluetooth, LE Audio

Autonomie : Jusqu’à 30 heures

Accessoires : Micro détachable, dongle USB-C, pochette de transport

Compatibilité : PC, PS5, smartphones

