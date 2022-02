Cette semaine le site Kickstarter nous fait découvrir HEAVYS, un casque audio sans fil pour le Heavy Metal aux dires de ses concepteurs. Un casque sans fil qui propose pas moins de 8 haut-parleurs dynamiques.

Ce qu’il y a de bien de nos jours avec Internet, c’est qu’il est possible de s’auto financer ou de lever des fonds pour concevoir et commercialiser son idée. Et parmi ces sites on trouve notamment Kickstarter. Et c’est cette plateforme que la jeune startup HEAVYS a choisie pour proposer son casque audio pas comme les autres.

HEAVYS, un casque pour les « métalleux » ?

Alors, oui, pas facile de se trouver une place dans ce monde de l’audio portable dans lequel on vient y mettre les casques audio. En effet, le marché a explosé pour ce qui est des casques intra auriculaire, mais aussi depuis quelque temps pour les casques supra aural de qualité.

A relire :Test : Logitech G935 , le casque pour gamer sans fil Pour notre test du jour, nous allons découvrir ensemble le tout dernier casque sans fil de chez Logitech. Dernier de la gamme des casques gaming de la marque, le G935 est-il un…

C’est dans ce domaine que vient se positionner ce nouveau casque baptisé HEAVYS. Un casque qui a été pensé pour un certain type de clientèle. Effectivement, la particularité de ce casque c’est qu’il s’adresse aux fans d’Heavy Metal et aux ingénieurs audio. C’est en tout cas ce qu’annonce la jeune entreprise.

4 haut-parleurs par oreille !

Pour ce faire, elle a équipé son casque de pas moins de 8 haut-parleurs (4 par oreilles). 4 haut-parleurs qui offrent en outre 2 gammes de fréquences et 4 haut-parleurs pour un son plus linéaire et plus transparent. La marque nous annonce qu’avec son procédé il est possible d’entendre tous les détails de chaque chanson.

La marque annonce par ailleurs que son casque a été pensé et développé par Axell Grell, un ingénieur du son qui a travaillé durant 27 ans chez Sennheiser. Il est même le « père fondateur » de la série HD chez le fabricant de casques légendaire.

Un casque qui se veut sans perte sonore et un Système de haut-parleurs de graves et d’aigus supplémentaires inspirés de la technologie des moniteurs de studio. En outre le casque offre une reproduction des basses sans distorsion grâce à des effets psychoacoustiques. Un casque qui propose aussi une solution ANC (Active Noise Cancelling) ou si vous préférez en bon français, un casque a réduction de bruit active.

Le tout tient dans un casque qui est équipé de coussinets qui viendront englober votre oreille et d’un arceau relativement épais avec de la mousse pour votre tête. Un casque qui peut être utilisé avec un câble et une prise jack ou via Bluetooth 5.1.

Le casque HEAVYS est équipé d’une batterie qui ne lui confère pas moins de 50 heures d’autonomie en écoute continue sans ANC.

Prix et Disponibilité.

Le casque HEAVYS est proposé actuellement sur le site de Kickstarter au prix de 149$ au lieu de 219$ qui devrait être son prix commercial. Les premiers acheteurs recevront leur casque pour le mois d’aout 2022.