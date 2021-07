Maserati Levante Hybrid, le SUV sportif italien connecté.

Avec son nouveau Levante Hybrid, Maserati propose un véhicule de type SUV hybride qui apporte toute la puissance d’un moteur thermique associé à l’électrique. Un véhicule qui se veut aussi connecté via le MIA et le Maserati Connect.

Maserati, voilà une marque qui résonne comme le luxe sportif à l’italienne. En effet, la marque au trident a depuis toujours fait penser à une association du luxe so british de marques comme Aston Martin à la fouge des étalons et taureau italien de Ferrari et Maserati.

La marque qui a su séduire le grand public et les plus fortunés avec sa Maserati Quatroporte propose aussi un SUV sportif. Le Maserati Levante. Cette fois c’est une version hybride que la marque propose.

Maserati Levante Hybrid, la puissance, mais aussi la connectivité.

Bien sûr on pourrait vous parler de sa puissance avec ses 330 chevaux, de sa vitesse max de 240km/h ou encore de son accélération du 0 à 100 à 6 secondes. Mais chez Planet Sans fil ce qui nous intéresse c’est le high-tech avant tout.

Et ça tombe bien, car ce nouveau SUV Maserati en possède en stock. De fait, ce nouveau venu est équipé du Maserati connect. Grâce à une connexion mobile, il sera possible d’avoir toujours un œil sur son SUV Maserati depuis son smartphone. L’autonomie qu’il lui reste, du contrôle à distance de certaines fonctions internes au véhicule. En outre, le Maserati Connect vous préviendra sur votre smartphone quand il sera temps de passer par le garage pour l’entretien.

En outre, le système GPS est constamment mis à jour à distance et il est possible d’accéder au trafic en temps réel. De plus, il est possible de donner des ordres à Alexa depuis la voiture. Ainsi, si vous venez de quitter la maison, mais que vous n’êtes pas sûr d’avoir fermé la porte du garage, il suffira de lui dire : « Eh Alexa ferme la porte du garage ».

En outre, il est possible de transformer le SUV en hotspots Wi-Fi roulant pour que tous les passagers puissent profiter d’une connexion Internet sur leur smartphone.