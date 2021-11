Le nouveau T-Roc Cabriolet dévoilé par Volkswagen.

Avec son nouveau T-Roc Cabriolet, le constructeur allemand remet au gout du jour son SUV en intégrant les dernières technologies que ce soit en matière d’automobile et de connectivité.

Depuis quelques années maintenant, les voitures de dernières générations ne cessent d’embarquer de plus en plus d’électronique et de connectivité. Les modèles de voiture du constructeur allemand Volkswagen n’échappent pas à la règle. Le nouveau T-Roc Cabriolet apporte lui aussi sa part de connectivité dans le SUV de la marque qui se décline aussi bien en cabriolet qu’en version T-Roc, T-Roc R.

T-Roc Cabriolet, phares matriciels à LED, jante 19 pouces.

Alors, comme toujours nous allons être bref pour ce qui est de la partie dites « automobiles ». En effet, on ne prétend pas chez Planet sans Fil d’être des spécialistes dans le domaine même si au fil du temps on en apprend de plus en plus sur ce secteur.

Alors, avant tout sachez que cette nouvelle évolution est équipée de série des systèmes d’assistance avancés Front Assist et Lane Assist. Elle profite également des nouveaux IQ.DRIVE Travel Assist et Predictive Cruise Control.

Une voiture qui est en mesure d’ajuster votre vitesse grâce à sa caméra qui peut « lire » les panneaux de signalisation. Une option efficace pour tous ceux qui veulent éviter les amendes pour excès de vitesse.

Motorisation en tout genre pour ce nouveau T-Roc Cabriolet.

Pour ce modèle vous aurez le choix entre des moteurs TSI et TDI. Des moteurs accompagnés d’une boite 6 ou 7 rapports et des moteurs trois cylindres TSI de 1,0 litre de 110 ch ou encore des moteurs quatre cylindres 150 ch en tant que TSI 1,5 litre.

Et la connectivité dans tout ça ?

Car au final sur cette voiture c’est avant tout ce qui nous intéresse. Alors, sachez que sur ce point, le nouveau T-Roc Cabriolet embarque la troisième génération de la boîte à outils d’infodivertissement modulaire (MIB3).

Pour rappel, il s’agit du pack « connecté » du constructeur allemand qui donne accès à toute une série de fonctions et d’options connectées. De plus, les services We Connect Plus peuvent être utilisés gratuitement en Europe pendant un an dans le cadre du forfait standard.

Par exemple, on trouve ainsi une compatibilité avec Apple CarPlay™ et Android Auto™ pour associer son smartphone au tableau de bord et accéder à ses applications préférées. ET cela sans fil au travers d’App-Connect Wireless.

Prix et Disponibilité.

Les prix du nouveau T-Roc Cabriolet commencent à 31 850 euros (TVA incluse) dans la gamme d’équipements Style avec le moteur 1.0 TSI. Les commandes sont d’ores et déjà disponibles. En revanche, il faudra attendre printemps 2022.