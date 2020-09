Maserati et TomTom signent un accord global en vue de rendre les véhicules de la marque italienne plus connectés. Ainsi, TomTom fournira ses cartes, son logiciel de navigation et des services connectés pour les nouveaux modèles Maserati. Y compris la MC20 Supercar.

Nous en avons déjà parlé à maintes reprises, le monde de l’automobile est en pleine mutation. Mutation écologique avec des véhicules qui passe de plus en plus en Hybride ou à l’électrique. Où, l’électronique est de plus en plus présente, avec des tableaux de bord de plus en plus « futuristes ». Et des systèmes d’aide à la conduite de plus en plus performant.

Ainsi, système d’anti sommeil, dépassement de bande, d’angles morts, et de Cruise Contrôl adaptive font partie désormais des fonctions d’une voiture des années 2020.

La prochaine étape est la connectivité du véhicule.

Sur ce point, TomTom continue à être un fournisseur de service pour les entreprises automobiles. L’entreprise le prouve une fois e plus avec ce nouveau partenariat avec Maserati.

Un partenariat qui va permettre à Maserati de profiter des cartes, logiciel de navigation et services connectés pour le tout nouveau système d’infodivertissement du constructeur automobile.

« Les conducteurs des prochains modèles Ghibli, Levante et Quattroporte seront les premier à bénéficier d’une large gamme de fonctionnalités innovantes. fournies par TomTom, notamment IQ Maps, trafic, services de navigation connectés, prédiction de la destination et une interface utilisateur premium »

confirme les deux partenaires.

Autonomie du véhicule.

Le système d’info divertissement embarqué MIA intègre la gamme complète des services de trafic et de navigation connectés de TomTom. Cela inclut les services TomTom EV (Véhicule Electrique) qui affichent les stations de recharge et leur disponibilité ; ces services seront disponibles sur la prochaine gamme électrique Folgore de Maserati, dont le lancement est prévu pour 2021.

En outre, la marque va intégrer avec ce partenariat une fonction appelée « la cartographie dynamique de l’autonomie ». Alors, cette fonctionnalité a pour but d’aider les automobilistes à visualiser sur leur carte la distance qu’ils peuvent parcourir en fonction de l’autonomie restante du véhicule.

Ainsi, selon que la réserve de carburant ou la charge de la batterie de la voiture est faible ou insuffisante pour atteindre la destination choisie, le conducteur sera informé. Notamment via un avertissement à l’écran. Il sera donc invité à se diriger vers une borne de recharge ou une station de carburant.