Test : Chacon Outdoor Wi-fi Camera (IPcam-FE06).

Avec sa Chacon Outdoor Wi-fi Camera, Chacon propose du matériel au rapport qualité/prix plutôt intéressant. De nos jours, de plus en plus de personnes pensent à s’équiper d’un système de vidéosurveillance. Devant la pléthore de matériel disponible et la vaste gamme de prix, il est parfois difficile de fixer son choix.



Préambule.

Chacon est un fabricant de matériel électronique que l’on retrouve principalement dans les grandes surfaces de bricolage telles que Brico ou Gamma pour la Belgique et Castorama ou Brico Dépôt pour la France par exemple. Souvent proposé à un tarif relativement doux, les produits couvrent une large gamme de domaines, allant de la simple multiprise aux systèmes de vidéosurveillance. Nous avons eu la chance de pouvoir tester pendant quelques semaines un de ces produits : la caméra de vidéosurveillance IPcam-FE06.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Selon le site de Chacon, les caractéristiques principales de cette caméra sont les suivantes :

Résolution : 1920 XX 1080p

Protection IP65

Vision nocture (jusqu’à 15m)

Enregistrement sur carte SD possible (jusqu’à 128 gb)

Angle de vision de 110°

Connexion sans fil

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

La caméra

Les accessoires de fixation au mur

1 alimentation

1 mode d’emploi

Le packaging extérieur rassemble la description technique de la caméra ainsi que les différents types d’utilisation. L’essentiel y est présent, tout en sobriété et en plusieurs langues.

L’intérieur est basique. Pas de trucs tape-à-l’œil, tout est blanc et parfaitement agencé.