JVC HA-A7T2, une nouvelle génération d’écouteurs sans fil.

Avec ces nouveaux écouteurs JVC HA-A7T2, la marque étoffe sa gamme d’écouteurs intra auriculaire et propose une nouvelle solution audio pour tous les audiophiles nomades. Des écouteurs qui font partie de la gamme Gumy.

JVC, fabricant de produits d’électronique grand public et professionnelle, propose une large gamme de produits électroniques allant de la caméra aux autoradios en passant notamment par les casques audio sans fil. Avec cette nouvelle paire d’écouteurs intra auriculaire, la marque entend proposer une nouvelle solution grand public à un prix très accessible.

JVC HA-A7T2, un design sympa pour de l’intra-auriculaire.

Pas toujours évident d’arriver à trouver sa place dans le marché des casques audio sans fil et qui plus est dans les intra auriculaires. De fait, depuis quelques années, un grand nombre de constructeurs y compris les vendeurs de smartphones se sont engouffrés dans ce segment.

Avec ses JVC HA-A7T2, la marque nous propose des écouteurs qui se distinguent par un confort optimal selon elle. Les écouteurs sont en effet équipé d’un corps en élastomère cette matière crée une sensation de doux au toucher et limitant les sensations désagréables dans l’oreille, même en écoute prolongée. Cette matière confère également au produit une capacité à s’adapter à tous les profils d’utilisateurs.

À noter que malgré un design minimaliste, les écouteurs JVC HA-A7T2 sont dotés de fonctions tactiles. En outre on retrouvera également des fonctions comme marche/arrêt et une connexion automatique à votre smartphone. Et ce, afin de ne pas devoir sortir son smartphone de sa poche.

Outre pour un usage standard, JVC souligne le fait que ses écouteurs sont également certifiés IPX4 et donc qu’ils peuvent faire face à la pluie, la poussière… et qu’ils conviendront donc aux sportifs.

Prix et Disponibilité.

Disponible en 5 coloris différents Noir Olive, Bleu myrtille, vert Pomme, Rose pèche et blanc coco, les écouteurs JVC HA-A7T2 seront disponibles à partir du mois de mai au prix de 49,99€ chez les revendeurs agréés JVC.