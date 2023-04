Seagull Pro, il nettoie votre piscine !

Avec son nouveau Seagull Pro, la marque Aiper présente un robot laveur sans fil pour piscine. Un robot qui est dépourvu de câble et qui en prime nettoie les bords de votre piscine.

Si dans certaines régions, les piscines ne sont pas encore ouvertes, il va bientôt falloir envisager pour les particuliers les plus chanceux, se mettre à l’ouvrage pour nettoyer leur piscine. Bon pour le coup c’est sur on ne pense pas vraiment aux Parisiens. Et si vous vous facilitiez la vie ?

Seagull Pro, du lourd pour avoir une piscine bien propre.

Aiper nous a avait convié hier à une présentation des plus belles de sa nouvelle gamme de robots laveur sans fil pour piscine avec notamment le tout haut de gamme, le Seagull Pro.

Ce nouveau venu dans la gamme de la marque entend proposer une solution complète pour tous ceux qui sont équipés d’une piscine de bon gabarit sol. L’appareil propose trois modes de nettoyage à savoir ; sol, mur ou auto. La marque Aiper annonce une autonomie de 180 minutes avec une batterie de 9000mAh.

À noter que le robot laveur de piscine Seagull Pro est doté d’une fonction qui en cas de fin de batterie vient positionner le robot près du bord de manière à avoir la possibilité de le récupérer facilement. En outre, le bouton central s’allume de différentes couleurs en fonction du pourcentage de batterie restant (vert, bleu, jaune et rouge).

À cet effet, la marque annonce qu’elle fournit avec le robot, une perche adaptée au robot pour pouvoir sortir le robot de l’eau en toute simplicité.

Nettoyage intelligent.

Comme pour les robots aspirateurs de maisons, le Seagull Pro est doté d’un système de navigation qui le fait travailler en « S » de manière à passer partout et récupérer toutes les saletés.

Prix et Disponibilité.

Le robot laveur de piscine sans fil est annoncé à un prix de vente de 899.99$.