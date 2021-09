Test : JVC Exofield XP-EXT1, le casque home cinéma !

Nous avons pour habitude de vous présenter des casques de tous types et à tous budgets, aujourd’hui nous passons dans le haut de gamme du casque et plus spécifiquement à destination du home cinéma. De fait, JVC nous propose ici de tester l’Exofield, ce casque rivalisera t’il avec un home cinéma « classique » ou est-il complémentaire? Découvrons le ensemble à travers notre test du jour !



Préambule.

Même si la marque n’est plus à présenter, un petit mot sur l’entreprise nippone JVC. Présente depuis bientôt 1 siècle sous cette dénomination et maintenant depuis 2011, avec la fusion du groupe Kenwood, à travers le groupe JvcKenwood. En partant de téléviseurs, la VHS ou encore de caméscopes, l’entreprise a su se renouveler au fil du temps et a se développer jusqu’à nos jours.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Unité de processeur – Format pris en charge :

Dolby Atmos, TrueHD, Digital Plus, Digital Oui

DTS-HD Master Audio, X, Express, 96/24, DTS Oui

LPCM Oui

MPEG-2 AAC , MPEG-4 AAC Oui

Caractéristiques :



Bluetooth Version 5

Boitier :

Étui de protection

Câble détachable

Câble de chargement USB

Alimentation DC 12V

Dimensions et poids : Poids écouteurs +- 330 gr. Dimension de l’unité de processeur 266 (h) x 154 (w) x 30 (d) mm Poids de l’unité de processeur +- 530 gr.

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Casque

Boitier Exofield

Cable de recharge USB

Alimentation

Cable RCA