Une heure de jeux en ligne pour les mineurs chinois !

Mauvaise nouvelle pour les mineurs chinois. En effet, à partir d‘aujourd’hui les ados chinois ne pourront plus jouer sur le jeu en ligne préféré qu’à une heure de jeux vidéo. Une loi mise en place par le gouvernement qui veut enrayer le phénomène de dépendance des jeunes aux jeux vidéo en ligne.

On peut apprécier ou détester la Chine, mais le gouvernement semble vouloir s’assurer du bon développement de sa jeunesse en lui évitant de devenir dépendant aux jeux vidéo et plus particulièrement les jeux vidéo en ligne accessible depuis un smartphone ou une tablette.

Une nouvelle restriction qui fait mal aux plateformes comme Tencent ou Alibaba Group qui proposent un large éventail de jeux en ligne accessible pour les smartphones Android ou iOS.

En quoi consiste la restriction ?

Cette restriction ne permettra aux mineurs chinois de ne jouer sur des plateformes en ligne que durant une heure les vendredis, week-ends et jours fériés. Et ce, de 20h à 21h. Pour permettre l’application de la règle, le gouvernement a annoncé qu’il allait mettre des mesures de contrôle en place.

Ceci passera par un contrôle plus fréquent des inspections des services de jeux vidéo en ligne pour s’assurer que ceux-ci appliquent bien les directives de l’état. Le gouvernement annonce aussi qu’il assurera un contrôle plus accru pour s’assurer de l’identité des comptes.

Une mauvaise affaire pour les entreprises de contenu.

Cette annonce et la mise en place de l’application font du mal aux différentes entreprises comme Alibaba Group ou Tencent Holdings (pour ne citer qu’eux), qui proposent des jeux en ligne. Notamment sur les marchés boursiers qui voient là une potentielle perte de revenu.

En effet, on peut supposer qu’un mineur qui prend un compte pour jouer à un jeu sera moins enclin à dépenser de l’argent pour acheter un autre jeu tant qu’ils n’ont pas fini le premier.