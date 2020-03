8 milliards d’objets connectés dans le monde en 2019.

Voilà déjà quelques années maintenant que le Bluetooth et le Wi-Fi ont permis aux objets connectés de voir le jour. Selon dernier rapport publié par 451 Research, les objets connectés sont désormais 8 milliards dans le monde. Et ce chiffre devrait augmenter d’ici quelques années.

De nos jours, quand on nous parle d’objets connectés, on pense avant tout, aux montres, aux bracelets, aux ampoules. Mais le segment des objets connectés appelés aussi IoT (Internet Of Things) ou IdO pour Internet des Objets ne s’arrête pas là.

En effet, si dans un premier temps les objets connectés ont surtout été axée sur les objets que l’on porte comme les montres, les bracelets cardios, les GPS personnels (alias les Wearables), ils sont aussi présents dans la domotique.

On vous a d’ailleurs proposé il y a peu de temps un dossier sur le sujet avec notre article « Comment réduire sa facture énergétique avec les objets connectés ! »

Toujours plus d’objets connectés dans les années à venir.

Effectivement, si actuellement il y a 8 milliards d’objets connectés dans le monde, selon 451 Research ce chiffre devrait croitre pour atteindre le chiffre de 13,8 milliards en 2024. Un chiffre qui devrait grimper notamment avec les Smart Cities alias, les villes connectées.

De fait, avec l’arrivée de la 5G, il devrait être possible pour les villes de déployer des systèmes de capteurs connectés qui seront en mesure de communiquer avec les voitures pour amener une ville plus modernisée et qui serait en mesure de réduire sa facture énergétique.

Si actuellement les villes ne se sont pas encore vraiment tournées vers la ville connectée, certaines villes comme notamment Barcelone a décidé de montrer l’exemple. Ainsi, la ville catalane ne cesse de multiplier les projets en la matière. On vous invite d’ailleurs à relire notre article sur le déploiement de la 5G dans les trains et le métro de la ville.