Faro, le casque connecté pour vos sorties en vélo – sécurité et technologie par Unit 1 Gear

Les accessoires de sécurité pour cyclistes évoluent rapidement, et le casque Faro de Unit 1 Gear s’inscrit dans cette dynamique en intégrant des technologies intelligentes à un design sobre. Pensé pour les utilisateurs de vélo urbain, électrique ou speed-pedelec, ce casque vise à renforcer la visibilité et la sécurité lors des déplacements.

Unit 1 Gear étoffe sa gamme avec ce modèle connecté, combinant éclairage intégré, détection de chute, signalisation directionnelle et personnalisation via application mobile. L’objectif : proposer un équipement complet et simple à utiliser au quotidien.

Un casque au design épuré avec une protection renforcée

Le Faro est conçu avec une coque extérieure en ABS et une doublure intérieure en mousse EPS, une combinaison classique qui assure une bonne absorption des chocs. À cela s’ajoute le système MIPS (Multi-directional Impact Protection System), qui limite les impacts rotationnels lors d’un accident. Le casque pèse 580 grammes, ce qui permet de le porter confortablement au fil des trajets quotidiens.

Une visibilité optimisée grâce à un éclairage LED

Pour améliorer la visibilité du cycliste, le Faro est équipé de feux LED avant et arrière, offrant une intensité totale de plus de 500 lumens. Ces éléments lumineux sont visibles à 360°, ce qui augmente la sécurité lors de conditions de faible luminosité. L’éclairage peut être personnalisé depuis une application mobile dédiée, selon des préférences de motifs et d’intensité.

Signalisation active : clignotants et feux de freinage

Le casque intègre des fonctionnalités utiles comme les clignotants, activables via une télécommande fixée au guidon. Cela permet d’indiquer les changements de direction sans lâcher le guidon. De plus, un capteur intégré détecte les freinages soudains et active automatiquement un feu arrière pour signaler le ralentissement aux autres usagers de la route.

Détection de chute et notifications d’urgence

En cas d’accident, le Faro est capable de détecter un impact important. Si l’utilisateur ne confirme pas sa sécurité via l’application mobile dans un temps donné, un message texte avec la géolocalisation est envoyé à un contact d’urgence enregistré. Cette fonctionnalité peut être désactivée ou ajustée selon les préférences de l’utilisateur.

Contrôle et personnalisation par application

L’application mobile UNIT 1 permet une configuration détaillée du casque. Elle offre la possibilité de modifier les réglages des lumières, de calibrer les capteurs de détection de chute, et de gérer les mises à jour logicielles. Elle propose également une estimation de l’autonomie de la batterie et des notifications liées à la sécurité.

Récapitulatif technique

Coque : ABS avec doublure EPS

Système de protection : MIPS intégré

Poids : 580 g

Éclairage : LED avant et arrière (>500 lumens)

Autonomie : jusqu’à 10 heures

Temps de charge : 3 heures via USB-C

Fonctionnalités intelligentes : Clignotants manuels Feu de freinage automatique Détection de chute avec alertes d’urgence Contrôle via application mobile

Certifications : CPSC, EN 1078

Tailles disponibles : S, M, L

Étanchéité : IPX6

