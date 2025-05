Omate dévoile la montre connectée Omate O8 : une solution intelligente pour la protection des seniors en Europe

Omate enrichit son offre avec la Omate O8. Alors que la population européenne vieillit, les besoins en matière de technologie dédiée à l’autonomie deviennent de plus en plus cruciaux. C’est dans ce contexte que Omate, acteur reconnu dans le domaine des objets connectés, propose une montre connectée de 8e génération conçue pour offrir sécurité, connectivité et tranquillité d’esprit aux seniors et à leurs familles.

Cette nouvelle montre est le fruit d’un partenariat stratégique avec Arkea Care, entreprise française spécialisée dans l’assistance à distance, pour offrir une prise en charge rapide et fiable en cas d’urgence. La gamme d’Omate s’agrandit donc avec une solution pensée pour répondre aux enjeux du maintien à domicile des personnes âgées.

Une montre pensée pour les besoins réels des seniors

Loin des gadgets trop complexes, la Omate O8 mise sur l’essentiel : elle allie simplicité d’utilisation et technologies de pointe. Elle propose un bouton SOS qui permet de contacter immédiatement les services d’urgence d’Arkea Care en cas de chute ou de problème de santé. Le tout, intégré dans un format compact et esthétique, qui se porte comme une montre classique.

Une collaboration solide avec Arkea Care pour une assistance 24/7

La vraie force de l’Omate O8, c’est sa capacité à s’intégrer dans un réseau d’assistance humaine déjà opérationnel. Grâce à l’accord avec Arkea Care, les utilisateurs peuvent compter sur une équipe de professionnels disponibles à toute heure pour intervenir. Cette intégration permet d’offrir une réponse rapide aux situations critiques, tout en rassurant les familles.

Connectivité et géolocalisation au service de la sécurité

La montre embarque une connexion 4G LTE et un GPS intégré, permettant une localisation en temps réel. Que ce soit pour une promenade, une course en ville ou un trajet inhabituel, les proches peuvent suivre les déplacements du porteur. Cette fonction de géolocalisation est particulièrement utile en cas de désorientation ou de fugue.

Design sobre et ergonomie adaptée

Omate ne néglige pas l’aspect esthétique. La O8 se présente dans un design moderne, discret et élégant, à la croisée des chemins entre technologie et accessibilité. L’interface est pensée pour une utilisation facile, avec des icônes lisibles et un système de navigation fluide, ce qui la rend idéale même pour des utilisateurs peu familiers avec les objets connectés.

Une solution complète pour l’autonomie à domicile

Avec l’Omate O8, la marque confirme sa volonté de proposer des produits utiles, accessibles et fiables. L’objectif est clair : favoriser l’indépendance des seniors tout en maintenant un lien permanent avec les aidants. La montre devient ainsi un outil de lien intergénérationnel, à la fois rassurant et performant.

Récapitulatif technique

Nom du modèle : Omate O8

Génération : 8e

Partenaire d’assistance : Arkea Care (France)

Connectivité : 4G LTE, GPS intégré

Fonction SOS : Appel direct vers un centre d’urgence 24/7

Design : Montre légère, confortable et discrète

Interface : Écran tactile avec navigation intuitive

Public cible : Seniors autonomes, aidants, familles

Disponibilité : Commercialisée en Europe via Arkea Care

Événement de lancement : BEYOND EXPO, Macao (21-24 mai 2025)

D’autres produits de la marque :

