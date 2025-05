Bon plan : 100€ de remise sur la Barre de son SONOS Arc Ultra Noir chez Boulanger

La célèbre enseigne Boulanger propose une remise de 100 € sur la barre de son SONOS Arc Ultra Noir, ramenant son prix de 999 € à 899 €. Ce bon plan s’adresse à celles et ceux qui souhaitent améliorer leur expérience audio à domicile sans faire de compromis sur la qualité. Disponible dans la limite des stocks, cette offre met en lumière un produit phare de la marque SONOS, reconnu pour sa maîtrise du son multiroom et du home cinéma.

Depuis ses débuts, SONOS s’est imposée comme un acteur majeur dans l’univers de l’audio connecté. Connue pour ses enceintes sans fil et ses systèmes multiroom évolutifs, la marque continue d’innover avec des produits au design épuré, à l’instar de la Arc Ultra, une barre de son pensée pour sublimer les bandes-son, les dialogues et les effets immersifs des films et séries.

Une barre de son pensée pour le home cinéma

La SONOS Arc Ultra s’inscrit dans la lignée des produits haut de gamme orientés vers le divertissement domestique. Elle prend en charge le format Dolby Atmos, reconnu pour sa capacité à recréer un son tridimensionnel dans l’espace. Cette barre de son est dotée d’une configuration 9.1.4 canaux, incluant 14 haut-parleurs répartis stratégiquement pour maximiser l’effet d’immersion.

Chaque composant a été optimisé pour reproduire les sons provenant de toutes les directions, y compris du plafond, offrant ainsi une sensation enveloppante sans installation complexe de satellites. Ce choix d’intégration dans un seul appareil s’adresse autant aux amateurs de cinéma qu’aux audiophiles en quête de simplicité.

Des basses renforcées par la technologie Sound Motion™

La technologie Sound Motion™, intégrée dans la SONOS Arc Ultra, repose sur un woofer inédit combinant quatre moteurs et une double membrane. Cette configuration permet d’obtenir des basses profondes, sans recours à un caisson externe.

La conception de ce système vise à réduire les vibrations parasites tout en conservant une restitution puissante des fréquences graves. Cela rend la barre de son particulièrement performante pour les scènes d’action, les musiques riches en dynamique ou encore les dialogues graves, souvent mal restitués sur des systèmes plus compacts.

Compatibilité élargie avec les écosystèmes audio modernes

La Arc Ultra bénéficie d’une connectivité complète. Elle prend en charge le Wi-Fi, le Bluetooth, le protocole AirPlay 2 d’Apple, et dispose d’une entrée HDMI eARC. Cette dernière assure une compatibilité avec les signaux audio haute résolution émis par les téléviseurs récents.

Grâce à l’assistant vocal intégré, les utilisateurs peuvent piloter la barre de son via commandes vocales, que ce soit pour régler le volume, changer de source ou lancer une playlist. Elle est également compatible avec l’écosystème multiroom SONOS, ce qui permet de l’associer à d’autres enceintes de la marque pour une couverture sonore étendue dans toute la maison.

Un calibrage automatique pour une restitution optimale

Le système Trueplay, propre à SONOS, permet à la barre de son d’ajuster automatiquement ses paramètres en fonction des spécificités de la pièce dans laquelle elle est installée. En analysant les murs, les meubles et la disposition générale, la barre de son adapte son rendu pour offrir une écoute équilibrée, quel que soit l’environnement.

Ce calibrage automatique est particulièrement utile dans les espaces ouverts ou atypiques, où l’acoustique peut être difficile à maîtriser. Il assure également un rendu cohérent pour tous les types de contenus, qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo ou de musique.

Design soigné et intégration discrète

Avec une longueur de 117,3 cm, une profondeur de 11,05 cm et une hauteur de 7,95 cm, la SONOS Arc Ultra adopte un format allongé, conçu pour s’intégrer naturellement sous un téléviseur de grande taille. Sa finition noire mate et son design minimaliste lui permettent de se fondre dans divers styles d’intérieur.

Son poids de 5,8 kg assure une bonne stabilité lorsqu’elle est posée sur un meuble, mais elle peut également être fixée au mur grâce à des supports compatibles. Ce double mode d’installation renforce sa flexibilité, quel que soit l’aménagement de la pièce.

Récapitulatif technique