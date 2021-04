LG ne fabriquera plus de smartphone, c’est confirmé !

Avec l’arrêt de LG dans le segment du smartphone, c’est un géant du secteur qui ferme ses portes. En effet, l’entreprise par voie de communiqué de presse vient de confirmer qu’elle fermait sa division smartphone. Une décision liée aux pertes de revenus de cette branche de l’entreprise.

On vous en parlait il y a quelques jours, l’annonce de la fin de la fabrication de smartphones chez LG semblait une éventualité possible. Aujourd’hui l’entreprise n’a pas su faire durer le suspense plus longtemps.

LG smartphone, la fin d’une aventure.

Le géant coréen n’aura pas survécu face à ses concurrents Apple, Samsung, Huawei et autres. De fait, la marque n’est pas parvenue à séduire l’utilisateur lambda à acheter ses smartphones. Et c’est bien dommage.

En effet, la marque avait su créer la surprise plusieurs fois dans le monde du smartphone en proposant des smartphones atypique et novateur. Malheureusement, cela n’a pas été suffisant pour séduire le public.

Ainsi, après plusieurs années de pertes, la maison mère a décidé de mettre fin à l’aventure du smartphone pour se concentrer sur d’autres secteurs d’activité. Des activités telles que les composants de véhicules électriques, les appareils connectés, les maisons intelligentes, la robotique, l’IA et les solutions B2B.

La 6G, un domaine qui a un intérêt pour LG.

Alors que l’on parle du déploiement de la 5G, la 6G commence déjà à être à l’étude auprès des géants de la Tech. Et c’est un secteur dans lequel LG souhaite s’engouffrer.

LG souligne d’ailleurs que :

« À l’avenir, LG continuera de tirer parti de son expertise mobile et de développer des technologies liées à la mobilité telle que la 6G pour aider à renforcer davantage la compétitivité dans d’autres secteurs d’activité. ».

Fermeture totale au 31 juillet.

Son unité de téléphonie mobile devrait fermer d’ici le 31 juillet, bien que les clients continueront d’être pris en charge par des mises à jour de service et de logiciels. Cependant, la marque ne proposera plus de nouveau smartphone. Une déception pour ceux qui attendaient l’arrivée possible d’un smartphone équipé d’un écran « enroulable ». Un smartphone qui aurait certainement eu des similitudes avec le concept Oppo X 2021 que nous vous avons présenté il y a quelques semaines.