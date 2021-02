Rideet One, la solution connectée pour votre moto.

Rideet One est le premier assistant connecté pour moto. Développé par l’entreprise Solectric, ce dispositif doté d’une carte SIM, de Bluetooth et de Wi-Fi rend votre moto plus connectée que jamais. Pour votre sécurité et celle de votre moto.

Le monde de la moto est un monde et un marché à part. Les motards sont pourtant de plus ne plus nombreux. Et pour cause, la moto est de plus ne plus la solution pour éviter les bouchons, faire des escapades…De plus, les fabricants de motos proposent de plus en plus de modèle design et aux styles variés. Racing, endurro, café racer…

Ce secteur échappe encore relativement au monde du connecté. Pourtant, petit à petit certains dispositifs se développent. C’est le cas avec Solectric qui propose un nouveau dispositif dédié aux motos et qui a pour nom : Rideet One.

Rideet One, sécurité avant tout !

Pour l’entreprise, « n’importe quelle moto peut devenir connectée ». Voilà le slogan que l’on peut trouver sur le site de la marque concernant son dispositif. Un dispositif relativement compact qui viendra se connecter à la moto.

Le Rideet One est équipé d’une carte SIM qui permettra en cas de chute de contacter les secours ou une personne de contact. Par ailleurs, l’appareil est équipé de Bluetooth et de Wi-Fi. Parmi les autres fonctions disponibles, le dispositif inclut un système d’antivol qui non seulement bloquera la moto, mais pas seulement.

En effet, en cas de tentative de vol, que ce soit le déplacement de la moto ou une coupure électrique de la batterie pour désamorcer la moto, le système enverra directement sur le téléphone du propriétaire une alerte.

Tracking GPS et informations techniques.

En plus de la partie sécurité, le dispositif est en mesure d’afficher toute une série d’information technique telle que l’angle d’inclinaison de la moto à un moment x. La vitesse de roulage, mais aussi il est possible d’avoir un aperçu d’un trajet effectué. Trajet qui pourra servir pour planifier des balades.

Rideet One, prix et disponibilité.

Le dispositif est d’ores et déjà disponible sur le site de la marque ou chez ses partenaires. Le prix de vente conseillé est de 250€.