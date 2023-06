Test : Aiper Seagull Pro, pour une piscine toute propre.

Avec l’Aiper Seagull Pro, cette semaine nous allons nous mouiller quelque peu en vous présentant en test le robot laveur de piscine d’Aiper totalement sans fil. Alors ce robot laveur de piscine, gadget de piscine pour les fainéants ou véritable solution à avoir ? On vous dit tout dans ce test.

Préambule.

Aiper est une marque qui est jeune, voire très jeune dans la mesure où elle est née en 2017. C’est dans l’une des piscines que le concept du premier nettoyeur de piscine sans fil d’avant-garde d’Aiper est né. La marque a alors décidé de se concentré sur l’entretien des piscines en proposant purement et simplement des robots laveur de sols qui ont pour référence Aiper Seagull se ? Aiper Seagull Plus et Aiper Seagull Pro.

A relire : Les objets connectés pour votre piscine en 2022. La période estivale va bientôt arriver. Il est maintenant temps de remettre en état votre piscine pour pouvoir en profiter pleinement. Cependant, il n’est pas toujours évident d’entretenir sa piscine après une…

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Type de fonctionnalité : Sans fil

Temps de charge : 1,5 heure

Poids total : 9.5kg

Scène de nettoyage : Sol plat / mur / ligne d’eau

Surface de nettoyage : 300㎡

Autonomie de la batterie : 180 Minutes

Puissance du moteur : 70W (pic 200W)

Spécifications de la batterie : 9000mAh

Aspiration : 130GPM(492LPM)

Largeur du port d’aspiration : 18cm

Vidange rapide ✔

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Un carton de bienvenue.

Mode d’emploi.

Le chargeur

Un crochet pour récupérer le robot

Le robot Aiper Seagull Pro