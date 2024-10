L’iSkim Ultra de BeatBot : un nouveau pas dans le nettoyage automatisé des piscines

L’iSkim Ultra de BeatBot fait son entrée sur le marché, offrant une solution innovante pour le nettoyage des piscines. Conçu pour simplifier l’entretien, il s’adresse à ceux qui recherchent performance et efficacité.

BeatBot, un acteur incontournable dans le domaine des solutions de nettoyage automatisé, enrichit son catalogue avec l’iSkim Ultra, un robot de nouvelle génération doté de technologies avancées pour une expérience sans effort.

Conception et Caractéristiques Avancées de l’iSkim Ultra

L’iSkim Ultra de BeatBot se distingue par une conception innovante qui associe performance, praticité et durabilité. La marque étoffe son catalogue avec ce robot de nettoyage de piscine capable de faire face aux défis des grandes surfaces aquatiques et des débris accumulés, tout en proposant une solution facile à utiliser pour l’utilisateur.

Parmi les caractéristiques notables de l’iSkim Ultra, on trouve un système de clarification ClearWater™, qui garantit une eau propre et transparente grâce à une filtration optimisée, permettant de réduire les impuretés et de maintenir une qualité de l’eau exceptionnelle.

Ce système de filtration avancé offre une maintenance minimale, idéal pour les utilisateurs cherchant à minimiser leur implication quotidienne dans l’entretien de la piscine.

Les brosses à double côté sont également un élément clé de ce modèle, permettant un nettoyage approfondi des surfaces, incluant le fond, les parois et la ligne d’eau. Ces brosses rotatives assurent une élimination efficace des débris tenaces, tels que les algues et autres impuretés qui peuvent s’accumuler sur les surfaces de la piscine.

La maniabilité accrue du robot, combinée à une conception ergonomique, lui permet de couvrir chaque recoin de la piscine avec une efficacité optimale, garantissant ainsi un entretien complet et uniforme. Son système de navigation intelligente assure des mouvements précis et adaptés à chaque type de piscine.

Un Robot Autonome Alimenté par Énergie Solaire

BeatBot élargit son offre avec une approche écologique pour l’iSkim Ultra. Ce robot est doté d’un panneau solaire de 24W, contribuant ainsi à une utilisation plus durable et respectueuse de l’environnement. Ce panneau solaire haute efficacité permet une recharge continue du robot tout au long de la journée, même en conditions de faible ensoleillement, réduisant ainsi la nécessité d’une alimentation externe.

Le système solaire complète la batterie de 10 000 mAh, assurant une autonomie prolongée pour un nettoyage efficace sans interruption. L’iSkim Ultra est capable de fonctionner pendant plusieurs heures, offrant une solution pratique et économique pour l’entretien des grandes piscines.

Ce dispositif hybride entre énergie solaire et batterie garantit que le robot est toujours prêt à l’emploi, minimisant ainsi les temps d’arrêt et assurant une couverture régulière de la piscine.

Des Performances de Nettoyage Optimisées

La marque propose de nouvelles variantes avec des innovations telles que l’élimination automatique des débris. L’iSkim Ultra est équipé de capteurs intelligents qui permettent d’ajuster ses trajectoires de nettoyage en fonction de la présence de déchets dans la piscine.

Cela garantit non seulement une couverture maximale, mais aussi une efficacité optimale dans l’élimination des feuilles, insectes, et autres saletés flottantes.

Prix et Disponibilité de l’iSkim Ultra

L’iSkim Ultra de BeatBot est déjà disponible à l’achat au prix de 1 049 USD. La sortie de ce modèle marque une étape importante pour la marque dans l’élargissement de sa gamme de robots de nettoyage, en proposant une solution accessible à ceux qui recherchent un entretien simplifié et automatisé de leur piscine.

Récapitulatif Technique

Système de clarification ClearWater™

Brosses à double côté pour un nettoyage complet

pour un nettoyage complet Panneau solaire de 24W pour une alimentation écologique

pour une alimentation écologique Batterie de 10 000 mAh pour une autonomie prolongée

pour une autonomie prolongée Capteurs intelligents pour ajustement automatique du parcours de nettoyage

