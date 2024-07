Temu accusé de vendre des appareils Wi-Fi et Bluetooth non conformes en Afrique du Sud

L’arrivée de Temu sur le marché sud-africain a suscité des préoccupations concernant la vente d’appareils Wi-Fi et Bluetooth non conformes aux régulations locales.

Temu, une plateforme de commerce en ligne, fait face à des accusations de vente d’appareils sans fil qui ne respecteraient pas les normes sud-africaines de sécurité et de performance.

Enjeux de conformité des appareils sans fil

Les autorités sud-africaines ont signalé que certains appareils Wi-Fi et Bluetooth vendus sur Temu ne respectent pas les standards locaux. Cela pourrait entraîner des interférences avec d’autres équipements électroniques et présenter des risques pour la sécurité des utilisateurs. Les régulateurs examinent actuellement les procédures de certification des produits vendus sur la plateforme pour vérifier leur conformité aux normes en vigueur.

A relire : Test : Roborock Flexi Lite Roborock présente le Roborock Flexi Lite, l’un des derniers modèles d’aspirateurs balais de sa gamme, qui devrait sortir vers la mi-juin en même temps que son grand frère, le Roborock Flexi Pro….

Diversification de la gamme Temu et conformité

Temu enrichit sa gamme avec divers appareils électroniques, y compris des routeurs Wi-Fi et des adaptateurs Bluetooth. Toutefois, cette expansion a suscité des questions sur la conformité de ces produits. Il est recommandé aux consommateurs de vérifier les certifications avant l’achat. Les appareils concernés utilisent des fréquences nécessitant une licence spécifique pour être légalement vendus en Afrique du Sud. La marque étoffe son catalogue, mais doit désormais s’assurer que chaque appareil respecte les normes légales.

Risques pour les consommateurs

L’achat de produits non conformes expose les consommateurs à plusieurs risques, notamment des interférences électromagnétiques qui peuvent perturber d’autres appareils essentiels comme les équipements médicaux. L’utilisation d’appareils non homologués peut également entraîner des sanctions. Les autorités recommandent d’acheter uniquement des produits avec les certifications locales appropriées.

Réponse de Temu et actions des autorités

En réponse aux accusations, Temu a déclaré qu’elle renforcerait ses contrôles de conformité et collaborerait avec les autorités pour retirer les produits non conformes de sa plateforme. La marque propose de nouvelles variantes d’appareils et doit maintenant garantir leur légalité. Les régulateurs continueront de surveiller de près les produits vendus en ligne pour protéger les consommateurs et assurer la sécurité du spectre électromagnétique.

Récapitulatif technique

Fréquences utilisées : 2.4 GHz et 5 GHz

: 2.4 GHz et 5 GHz Types d’appareils : Routeurs Wi-Fi, adaptateurs Bluetooth

: Routeurs Wi-Fi, adaptateurs Bluetooth Risques : Interférences électromagnétiques, non-conformité aux standards locaux

: Interférences électromagnétiques, non-conformité aux standards locaux Actions recommandées: Vérification des certifications avant achat, surveillance accrue des régulateurs

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.