Test : Crosscall x vibes.

Crosscall est connu pour faire des smartphones robustes dédiés aux baroudeurs ou aux industriels. Ils nous présentent depuis quelques temps des accessoires, ici nous avons la chance de tester le Crosscall x vibes.

Préambule.

Crosscall se diversifie en plus de ses smartphones Core-X5 et Action-X5. Nous avions déjà pu tester le X-stick, la perche connectée, et ici nous avons la chance de tester le Crosscall x vibes que nous annoncions début octobre.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Type : Casques a conduction osseuse

: Non Norme IP: IP67 – 1m / 30mn

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Casque X-VIBES

Un câble de recharge USB-C de 60 cm universel.

une paire de bouchons d’oreille pour s’isoler du bruit environnant ou augmenter l’expérience immersive de l’écoute.

une housse de protection