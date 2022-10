Test : Crosscall X-Stick.

Crosscall nous offre la possibilité de tester l’accessoire Crosscall X-Stick, perche connectée, à utiliser avec les smartphones de la marque.



Préambule.

Crosscall est une société que l’on ne présente plus sur planet-sansfil. Nous avons déjà testé pas mal de leur produits, notamment, les smartphones. Crosscall est propriétaire de son système de fixation et propose donc toute une série d’accessoires compatible avec celui-ci. Le Crosscall X-Stick est une perche et un trépied pour poser son smartphone afin de faire des selfies ou des photos ou vidéos stables.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

PERCHE A SELFIE: Matériaux: Nylon, Silicone Diamètre poignée: 27 mm Dimensions pliée: 260 mm Dimension déployée: 560 mm Dimension déployée avec trepied: 665 mm Nombre se sections: 2 Poids: 249 gr Tête orientable: 360° Système de fixation smartphone: X-LINK™ et X-BLOCKER

TREPIED Matériaux: Aluminium + TPU Poids: 125 gr

TÉLÉCOMMANDE Dimensions: 32 x 32 x 10 mm Bluetooth®: Catégorie 3 Distance de fonctionnement: Jusqu’à 40 mètres Alimentation: Pile bouton 3.0 / Type 2032 Boutons: On/Off Poids: 7,5 g



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

X-stick

Trépied

Télécommande bluetooth + leash

Pochette de rangement