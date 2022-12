FRITZ!OS 7.50, mise à jour majeure chez AVM pour ses routeurs Wi-Fi.

Le constructeur allemand nous annonce la sortie de son nouveau système d’exploitation FRITZ!OS 7.50. Une mise à jour majeure aux dires de la marque qui apporte beaucoup pour ses routeurs Wi-Fi et autres équipements réseau grand public.

AVM est un des poids lourds de l’industrie sur le marché des produits réseau domestiques grand public, notamment en Allemagne. La marque a su faire sa réputation notamment avec ses FRITZ!Box et ses répéteurs Wi-Fi. Cette fois, ce n’est pas un nouveau produit que la marque allemande nous sort, mais bien une mise à jour logiciel pour ses produits.

FRITZ!OS 7.50, quoi de neuf ?

Pour AVM, cette mise à jour du système d’exploitation de ses routeurs Wi-Fi et autres produits réseau n’est pas une simple mise à jour. En effet, la marque la considère comme une mise à jour importante. Il faut dire qu’AVM nous annonce pas moins de 150 nouvelles fonctionnalités et améliorations utiles pour tous les produits FRITZ.

Concrètement cette mise à jour permet aux utilisateurs de configurer plus facilement des connexions VPN rapides, de rendre leur maison intelligente encore plus polyvalente, de mieux se protéger contre les appels indésirables et d’obtenir une meilleure performance Mesh pour leur Wi-Fi.

Et cette mise à jour commence par une mise à jour visuelle. Car le menu de la FRITZ!Box a été rafraîchi, rendant son utilisation encore plus intuitive selon la marque. La mise à jour sera progressivement déployée pour les autres modèles actuels de FRITZ!Box, les répéteurs FRITZ ! et les produits FRITZ!Powerline.

Pour l’utilisateur, rien de bien compliqué, il lui suffira de valider la mise à jour depuis le menu de mise à jour pour que le nouveau système d’exploitation vienne s’installer.

Nouvel assistant WireGuard.

Parmi les nouveautés, le constructeur de routeur Wi-Fi grand public met en avant la fonctionnalité et le nouvel assistant « WireGuard ». Un mécanisme qui permet de configurer les différentes machines sur un réseau VPN via un simple QR Code.

Autre amélioration, les performances du Mesh.

De fait, avec la fonction Smart Repeating présente avec le système d’exploitation FRITZ!OS 7.50, la marquer annonce avoir encore amélioré les performances en matière de Mesh au sein de ses équipements. Ainsi, en associant un FRITZ!Repeater ou une FRITZ!Box, les deux appareils étant optimisés pour le Mesh permettront un réseau Mesh plus stable et offrant des débits plus élevés.

Prix et Disponibilité.

La mise à jour vers FRITZ!OS 7.50 se fera progressivement dans les semaines à venir et elle est totalement gratuite et accessible depuis l’interface de votre routeur ou modem FRITZ!