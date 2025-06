SteelSeries frappe fort avec l’Arctis Nova 3 Wireless : un casque pensé pour la nouvelle ère du gaming

L’univers du jeu vidéo entre dans une nouvelle phase, et SteelSeries semble avoir trouvé la bonne fréquence. Avec le lancement du casque Arctis Nova 3 Wireless et de son application compagnon, la marque danoise enrichit son arsenal audio en visant une immersion sonore encore plus poussée, taillée pour les consoles de dernière génération.

Depuis sa création, SteelSeries cultive une approche exigeante du périphérique gaming. À la croisée du design scandinave et de l’expertise e-sport, la marque s’est imposée en pionnière sur le marché, multipliant les innovations tout en restant à l’écoute des attentes de la communauté. Son dernier-né, le Nova 3 Wireless, s’inscrit dans cette dynamique d’évolution constante.

Une spatialisation sonore pensée pour la compétition

Impossible de passer à côté : le Nova 3 Wireless mise gros sur l’audio spatial à 360°, un atout devenu indispensable dans les arènes numériques. Grâce à des haut-parleurs propriétaires en néodyme, l’expérience auditive gagne en profondeur et précision. Le joueur distingue désormais chaque bruit de pas, chaque rechargement d’arme, chaque menace venue d’un angle mort — autant d’informations précieuses en pleine partie.

A relire : Arctis GameBuds : Les nouveaux écouteurs gaming de SteelSeries SteelSeries propose une nouvelle solution audio avec l’arrivée des Arctis GameBuds, des écouteurs sans fil adaptés aux jeux vidéo sur diverses plateformes comme la PS5, la Xbox, le Nintendo Switch et le…

Compatible avec Tempest 3D Audio (PS5) ou Microsoft Spatial Sound, le casque s’adapte aux dernières normes audio des consoles. Une manière pour SteelSeries de répondre aux exigences de l’écosystème actuel sans forcer l’utilisateur à faire des compromis.

L’appli Arctis : une console de mixage dans la poche

L’autre innovation majeure de cette sortie, c’est sans conteste l’application mobile Arctis. Plus qu’un gadget, elle propose une personnalisation sonore poussée, avec plus de 200 préréglages adaptés aux jeux les plus populaires. L’idée ? Offrir à chaque joueur la bande-son parfaite pour son style de jeu.

Développée en collaboration avec des ingénieurs son, des développeurs et des pros de l’e-sport, cette appli permet d’ajuster en temps réel l’équilibre sonore sans interrompre la session. On change de profil audio aussi rapidement qu’on passe d’un fusil à pompe à un sniper. Pour les adeptes de titres comme Fortnite, Call of Duty ou GTA, cela peut faire la différence.

Une connectivité conçue pour la flexibilité

SteelSeries semble avoir bien compris que la frontière entre jeu, streaming et usage mobile s’amincit. Le Nova 3 Wireless intègre donc un mode Quick-Switch, pour passer instantanément du 2.4 GHz (ultra-réactif pour le gaming) au Bluetooth 5.3 (idéal pour les appels ou la musique). Mieux encore : les deux connexions peuvent fonctionner en parallèle.

Le dongle USB-C fourni est discret mais redoutablement efficace : il rend le casque compatible avec Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, PC, smartphones, tablettes et même Meta Quest. Une solution « multi-plateforme » au sens strict du terme.

Autonomie et recharge : un équilibre bien trouvé

Côté batterie, le Nova 3 ne déçoit pas. Avec plus de 30 heures d’autonomie en mode sans fil, et 40 heures en Bluetooth, il accompagne facilement les longues sessions sans repasser par la case recharge. En cas d’urgence, 15 minutes de charge suffisent à récupérer 9 heures de jeu. Une donnée technique qui peut sembler anodine, mais qui change la donne pour les joueurs pressés.

SteelSeries prouve ici qu’on peut conjuguer performance et endurance, sans gonfler le prix ni alourdir le produit.

Un design sobre mais pensé pour durer

Le confort n’est pas sacrifié sur l’autel de la technique. Avec seulement 260 g sur la balance, le Nova 3 Wireless fait dans la légèreté sans céder sur la robustesse. Les coussins à mémoire de forme assurent un maintien agréable, même après plusieurs heures de jeu. Le bandeau ajustable répartit la pression de façon équilibrée, et les quatre coloris disponibles (noir, blanc, aqua et lavande) permettent à chacun d’y trouver son compte esthétique.

Récapitulatif technique

Audio : Haut-parleurs Nova personnalisés, son spatial 360°, compatibilité Tempest 3D Audio (PS5) & Microsoft Spatial Sound

Appli mobile : Arctis, préréglages audio pour 200+ jeux, réglages en temps réel

Connectivité : Quick-Switch entre 2,4 GHz et Bluetooth 5.3, double mode actif, dongle USB-C multiplateforme

Autonomie : 30 h (2,4 GHz), 40 h (Bluetooth), recharge rapide 15 min = 9 h de jeu

Poids : 260 g

Micro : ClearCast 2.X, bande passante élargie, son 32KHz / 16bit

Confort : Coussinets en mousse à mémoire, bandeau ajustable

Couleurs disponibles : Noir, blanc, aqua, lavande

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.