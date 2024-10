Sound Blaster GS5 : Une nouvelle barre de son compacte et performante de Creative

La Sound Blaster GS5 est la dernière barre de son compacte lancée par Creative. Conçue pour améliorer l’expérience audio des utilisateurs, elle combine format réduit et technologie audio avancée pour une immersion sonore adaptée à différentes situations.

Creative, entreprise spécialisée dans les solutions audio, continue d’élargir son catalogue avec la Sound Blaster GS5. Connue pour sa gamme variée de produits destinés au grand public, la marque développe son assortiment en proposant une barre de son adaptée aussi bien aux configurations de jeu qu’aux loisirs audiovisuels.

Compacte et polyvalente : la Sound Blaster GS5

La Sound Blaster GS5 complète l’offre de Creative en matière de solutions audio compactes. Bien que de taille réduite, elle dispose de haut-parleurs à gamme étendue qui lui permettent de délivrer une puissance de sortie maximale de 60 W. Ce modèle est conçu pour offrir des basses profondes et des sons clairs, adaptés aussi bien à la musique qu’aux films ou aux jeux vidéo.

A relire : Creative BT-W4, le nouveau transmetteur audio Bluetooth combinant connectivité sans-fil et son en haute définition. Avec son transmetteur audio Bluetooth Creative BT-W4, la marque, grand spécialiste des solutions audio grand public dans l’informatique, propose une nouvelle solution pour tout un chacun qui veut exploiter pleinement la connexion…

La technologie SuperWide™ pour une expérience immersive

La Sound Blaster GS5 est équipée de la technologie SuperWide™, qui élargit la scène sonore pour une meilleure immersion. Deux modes sont disponibles : le mode Near Field pour une utilisation à courte distance, comme un bureau, et le mode Far Field pour des espaces plus grands. Cette fonctionnalité permet à la barre de son de s’adapter aux différentes configurations d’écoute.

Une connectivité variée pour tous les usages

La Sound Blaster GS5 est dotée d’une connectivité étendue qui répond aux besoins variés des utilisateurs. Elle propose un port USB-C, une entrée AUX, une entrée optique, ainsi que la connectivité Bluetooth 5.3. Cette diversité permet de connecter facilement la barre de son à divers appareils, tels que les téléviseurs, ordinateurs, ou consoles de jeu. Elle dispose également d’un éclairage RVB personnalisable et d’une télécommande pour ajuster les réglages à distance.

Une solution audio compacte et efficace

La Sound Blaster GS5 s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent améliorer leur expérience sonore tout en optimisant l’espace disponible. Sa conception compacte et ses multiples options de connectivité en font une solution flexible pour les environnements de jeu et de divertissement. Creative enrichit ainsi sa gamme de produits avec une option pratique et fonctionnelle, sans compromettre la qualité sonore.

Récapitulatif technique

Puissance de sortie maximale : 60 W

Technologie audio : SuperWide™ avec deux modes Near Field Far Field

avec deux modes Connectivité : USB-C Entrée AUX Entrée optique Bluetooth 5.3

Éclairage RVB personnalisable

personnalisable Télécommande incluse

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.