REDMAGIC 11 Pro : quand le smartphone gaming passe à la vitesse supérieure

REDMAGIC continue d’imposer son style dans l’univers du jeu mobile avec ses nouveaux 11 Pro et 11 Pro+, fraîchement lancés en Chine. Plus qu’un simple téléphone, c’est une vraie machine de jeu portable qui mélange design futuriste, innovations techniques et performances taillées pour les gamers les plus exigeants.

Depuis ses débuts, la marque chinoise s’est spécialisée dans les smartphones dédiés à l’esport, et cette nouvelle série ne fait que renforcer sa réputation dans ce domaine.

Du froid dans la main, pour des sessions sans ralentissement

Le gros défi des smartphones puissants ? La surchauffe. Et REDMAGIC a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Le 11 Pro embarque un système de refroidissement jamais vu dans un téléphone : un mélange de liquide et d’air, digne d’un ordinateur haut de gamme.

Résultat ? Même après plusieurs heures de jeu intensif, le téléphone reste stable, ne chauffe pas exagérément, et continue d’offrir des performances fluides. Et visuellement, un petit anneau de liquide bleu visible sur le dos du téléphone s’illumine pendant son fonctionnement – un détail esthétique qui ne passe pas inaperçu.

Un design pensé pour les gamers

Côté look, le REDMAGIC 11 Pro reste fidèle à l’identité de la marque : lignes nettes, formats bien équilibrés, et pas de caméra qui dépasse. Plusieurs coloris sont disponibles, avec des versions transparentes qui laissent entrevoir les composants internes – un clin d’œil apprécié par les fans de tech.

Prise en main agréable, finitions travaillées, et petit bonus : le téléphone résiste à l’eau (IPX8) et à la poussière, tout en restant léger en poche.

Une vraie console de poche

Sous le capot, REDMAGIC n’a pas fait les choses à moitié. Le smartphone est équipé de l’un des processeurs les plus puissants du moment, avec de la mémoire vive ultra-rapide et un système de stockage aussi véloce qu’un SSD de PC.

En jeu, c’est du 60 à 120 images par seconde sur les plus gros titres, même en réglages graphiques maximum. Les chargements sont rapides, les textures nettes, et les animations parfaitement fluides.

Mieux encore : une fonction d’émulation PC permet même de faire tourner des jeux prévus à l’origine pour ordinateur, une première sur un smartphone vendu au grand public en Chine.

Une batterie taillée pour les longues sessions

Finies les angoisses de batterie à plat à la mi-partie. Avec 8 000 mAh sous le capot, le REDMAGIC 11 Pro peut enchaîner une journée entière de jeu sans passer par la case recharge. Et quand il faut le brancher, la charge rapide à 120W remplit la batterie en quelques minutes.

Même en jouant branché, le système évite que l’appareil ne chauffe ou n’abîme sa batterie, grâce à une gestion de l’alimentation bien pensée.

Une immersion visuelle sans compromis

L’écran du REDMAGIC 11 Pro est un autre point fort. Pas d’encoche, pas de trou, juste une immense dalle AMOLED de 6,8 pouces qui occupe plus de 95 % de la face avant. Les couleurs sont vives, les mouvements ultra-fluides grâce à un rafraîchissement de 144 Hz, et la luminosité s’adapte automatiquement à l’environnement.

C’est un vrai plaisir, aussi bien pour jouer que pour regarder des vidéos ou scroller sur les réseaux.

Des contrôles dignes d’une manette

Pour ceux qui jouent à des FPS ou des jeux de combat, les triggers tactiles sur les côtés offrent une alternative aux commandes tactiles classiques. Ils réagissent au quart de tour, même avec les doigts humides, et permettent une prise en main plus précise.

Le téléphone intègre aussi un capteur d’empreinte sous l’écran, rapide et discret, pour un déverrouillage fluide dans toutes les conditions.

Un OS intelligent qui s’adapte à l’utilisateur

En Chine, le REDMAGIC 11 Pro tourne sous REDMAGIC OS 11, une version d’Android enrichie par un assistant IA appelé MORA. Celui-ci peut répondre à des questions, reconnaître des objets avec l’appareil photo, ou encore suggérer des tactiques en pleine partie.

Ces fonctions ne sont pas encore disponibles à l’international, mais elles montrent clairement la direction prise par la marque : un smartphone qui pense avec vous.

Récapitulatif technique

Processeur : Snapdragon 8 Gen 5 Elite

RAM : jusqu’à 24 Go

Stockage : jusqu’à 1 To

Refroidissement : système hybride liquide + air

Écran : AMOLED 6,8″, 2688 x 1216 px, 144 Hz

Batterie : 8 000 mAh, recharge filaire 120W, sans fil 80W

Triggers latéraux 520 Hz

Caméra principale double 50 MP

OS : REDMAGIC OS 11 (Chine uniquement avec IA)

Étanchéité : IPX8

