Des appareils photo dopés à l’IA et des écrans plus lumineux au cœur des nouveaux moto g77 et moto g67

La gamme moto g de Motorola s’étoffe avec l’arrivée de deux nouveaux modèles : le moto g77 et le moto g67. Conçus pour s’adapter aux usages modernes, ces deux smartphones promettent de solides performances, portées par des avancées en photographie mobile et un affichage encore plus immersif. Décryptage.

Motorola continue de renforcer son positionnement sur le segment milieu de gamme avec les moto g77 et moto g67, deux appareils à la finition soignée et aux caractéristiques techniques revues à la hausse. Dans un marché concurrentiel, la marque américaine cherche à se différencier en misant sur la robustesse, la photo intelligente et des écrans de haute volée.

Moto g77, Des capteurs photo boostés par l’intelligence artificielle

Avec ses nouveaux modèles, Motorola mise sur l’IA pour transformer l’expérience photo. Le moto g77 intègre un capteur principal de 108 MP avec zoom 3x sans perte, une première sur un moto g. Le moto g67, de son côté, adopte un capteur Sony LYTIA™ 600 de 50 MP, couplé à la technologie Quad Pixel pour une meilleure gestion de la lumière. Les algorithmes moto ai optimisent les portraits, capturent automatiquement les sourires, et améliorent la qualité générale des clichés, quels que soient les environnements.

Des écrans Extreme AMOLED pour une immersion totale

Les deux modèles bénéficient d’un écran Extreme AMOLED de 6,78 pouces, le plus lumineux jamais intégré à un moto g. Avec une résolution améliorée de 17 % et une luminosité cinq fois supérieure à celle de la génération précédente, la lisibilité est optimale, même en plein soleil. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz assure fluidité dans les gestes comme dans les jeux, tandis que la certification SGS pour la réduction de la lumière bleue contribue à un usage prolongé sans fatigue visuelle.

Une conception robuste et élégante

La robustesse est un autre axe fort de cette nouvelle génération. Les moto g77 et g67 sont conformes à la norme militaire et protégés par un verre Corning Gorilla Glass 7i. Ils affichent une résistance à l’eau IP64, tout en supportant des températures extrêmes de -20 °C à 60 °C. Malgré cette solidité, le design reste soigné avec des finitions mates, douces au toucher, et des coloris certifiés Pantone comme le Shaded Spruce ou le Black Olive qui confèrent une vraie personnalité à chaque modèle.

Des performances musclées au quotidien

Motorola équipe ses deux nouveaux smartphones de puces performantes et d’une mémoire vive jusqu’à 12 Go, de quoi assurer un fonctionnement fluide en multitâche, streaming ou gaming. Côté stockage, les versions vont jusqu’à 512 Go, évitant tout compromis sur l’espace disponible. Le tout est soutenu par une batterie de 5 200 mAh, capable d’endurer une journée complète d’utilisation, voire plus. Et pour les recharges express, la technologie TurboPower™ 30 promet plusieurs heures d’autonomie en quelques minutes seulement.

Un son immersif et une interface enrichie

Le volet audio n’est pas oublié avec deux haut-parleurs stéréo, optimisés par Dolby Atmos®, offrant un son jusqu’à 300 % plus puissant que sur la génération précédente. Les utilisateurs profiteront également d’une certification Hi-Res, gage d’un son plus riche et plus fidèle. Côté logiciel, Motorola intègre des outils pratiques comme Moto Secure, Hello UX pour la personnalisation, ainsi que Circle to Search de Google ou l’assistant Gemini pour booster la productivité.

Récapitulatif technique

Écran : 6,78″ Extreme AMOLED, résolution 17 % supérieure, 120 Hz, luminosité 5x plus élevée

Appareil photo principal (moto g77) : 108 MP avec zoom 3x sans perte

Appareil photo principal (moto g67) : 50 MP Sony LYTIA™ 600, Quad Pixel

IA photo : capture de sourires, mode portrait intelligent, Google Photos intégré

Batterie : 5 200 mAh, TurboPower™ 30

Processeur : non précisé, hautes performances

RAM : jusqu’à 12 Go

Stockage : jusqu’à 512 Go

Audio : stéréo, Dolby Atmos®, Hi-Res Audio

Résistance : IP64, verre Gorilla Glass 7i, normes militaires

Températures supportées : de -20 °C à 60 °C

Couleurs : Pantone Shaded Spruce, Black Olive, Arctic Seal, Nile

OS & sécurité : Hello UX, Moto Secure, Google Chat avec Gemini, Circle to Search

Le Motorola Moto G67 (4/256 Go) sera disponible fin janvier au prix de vente conseillé de 259 €.

Le Motorola Moto G77 (8/256 Go) sera disponible fin janvier au prix de vente conseillé de 299 €.

Le Motorola Moto G77 (8/512 Go) sera disponible fin janvier au prix de vente conseillé de 329 €.

