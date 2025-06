Nebula X1 : le projecteur 4K triple laser qui redéfinit l’expérience cinéma en plein air

Le marché du home cinéma en extérieur entre dans une nouvelle ère avec l’arrivée du Nebula X1, un projecteur intelligent 4K triple laser spécifiquement conçu pour les environnements extérieurs. Avec son système de refroidissement liquide inédit, ce modèle haut de gamme entend répondre aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.

La marque Nebula, filiale d’Anker spécialisée dans le divertissement nomade, étoffe son catalogue avec le lancement du Nebula X1. Après la série Cosmos, la marque franchit un cap technologique important, avec un produit pensé pour conjuguer performance visuelle, son immersif et simplicité d’installation.

Une installation simplifiée et intelligente

Pensé pour une mise en place rapide, le Nebula X1 propose un dispositif d’installation automatisée. Grâce à sa microbalance intégrée, il s’adapte à tous les supports, du sol à la table. L’ensemble optique peut s’incliner jusqu’à 25° et la fonction mémoire conserve les réglages, même après déplacement.

L’A.I. Spatial Adaptation signe ici l’un des atouts majeurs du X1 : elle ajuste automatiquement la mise au point, la correction trapézoïdale, contourne les obstacles et calibre l’image en fonction de l’environnement lumineux ou de la couleur du mur. Tout cela via un unique bouton sur la télécommande. À cela s’ajoute une protection oculaire intelligente, qui interrompt la projection si une personne passe devant.

Une qualité d’image portée par un triple laser 4K

La gamme du constructeur s’agrandit avec une technologie d’affichage particulièrement ambitieuse. Le moteur triple laser du X1 offre une luminosité de 3 500 lumens ANSI, permettant une projection jusqu’à 300 pouces, même en pleine lumière. La résolution 4K Ultra HD, certifiée ISF et TÜV, garantit des couleurs fidèles et une grande clarté.

Grâce à la technologie Dolby Vision®, le projecteur délivre un contraste accru et des couleurs plus riches. L’image gagne en profondeur, sans altération des détails. Le traitement NebulaMaster™, associé à une lentille en verre à 14 éléments, renforce la précision, le rendu lumineux et la durabilité de l’optique, qui ne se déforme ni ne jaunit dans le temps.

Un système sonore à la hauteur de l’image

Le Nebula X1 mise également sur une expérience sonore immersive. Il intègre quatre haut-parleurs internes (deux tweeters de 15 W et deux de 5 W) et deux radiateurs passifs, assurant une puissance inédite dans cette catégorie.

Mais la vraie innovation réside dans la compatibilité avec deux enceintes satellites Wi-Fi. Chacune embarque quatre haut-parleurs et totalise 80 W, pour un rendu audio 4.1.2 lorsqu’elles sont utilisées avec le X1, dont les haut-parleurs se transforment en caisson de basses. Les enceintes certifiées IP54 fonctionnent sans fil jusqu’à 8 heures et résistent à la poussière comme à la pluie, rendant l’ensemble parfait pour les projections estivales en extérieur.

Un refroidissement liquide inspiré du gaming

La marque innove avec le premier système de refroidissement liquide intégré à un projecteur grand public. Inspiré des PC haut de gamme, ce système réduit la chaleur de 15 %, tout en abaissant le niveau sonore à seulement 26 dB — soit à peine un chuchotement. Le ventilateur arrière optimise la circulation de l’air, tout en conservant un encombrement réduit.

Cette avancée technique garantit non seulement une meilleure longévité des composants internes, mais aussi une expérience plus confortable en éliminant les nuisances sonores généralement associées aux projecteurs puissants.

Un écosystème complet pour une utilisation nomade

Conçu pour être emporté partout, le X1 intègre une poignée rétractable élégante. Il fonctionne sous Google TV™, avec Netflix intégré et l’accès à plus de 700 000 contenus via 10 000 applications.

Côté connectivité, deux ports HDMI sont présents, dont un eARC pour les amateurs de home cinéma. Pour les soirées karaoké, une option permet d’ajouter des micros sans fil, dotés de 40 heures d’autonomie et d’une faible latence de 15 ms. Nebula vise ici à couvrir tous les usages, du visionnage de films au gaming, en passant par l’événementiel.

Récapitulatif technique

Luminosité : 3 500 lumens ANSI

Résolution : 4K Ultra HD

Technologie : Triple laser + Dolby Vision®

Traitement d’image : NebulaMaster™

Lentilles : 14 éléments en verre

Contraste : Natif 5 000:1 / Dynamique 56 000:1

Zoom optique : jusqu’à 200 pouces (4 à 6,7 mètres)

Système audio : 4 HP intégrés (40 W) + enceintes Wi-Fi (optionnelles)

Refroidissement : liquide + ventilateur arrière, 26 dB max

OS : Google TV™ + Netflix intégré

Connectique : 2x HDMI (dont 1 eARC)

Fonctionnalités : A.I. Spatial Adaptation, protection oculaire, mémoire de réglages

Accessoires : poignées rétractables, micros sans fil (option)

Autonomie enceintes : 8 heures – IP54

Prix public : 2 999 € (2 499 € jusqu’au 14 juin 2025 avec support offert)

