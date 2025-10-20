Honor Magic8 : la nouvelle vitrine technologique d’Honor mise sur l’IA et un design affiné

La marque chinoise Honor continue d’étoffer son portefeuille de smartphones haut de gamme avec l’annonce de la série Honor Magic8, officialisée en Chine. Conçue pour répondre aux attentes des utilisateurs exigeants, cette nouvelle génération capitalise sur des innovations en matière d’intelligence artificielle tout en misant sur un design renouvelé.

Avec le Honor Magic8, la marque poursuit son ascension dans l’univers du premium. Autrefois sous l’aile de Huawei, Honor s’affirme désormais comme un acteur à part entière capable de rivaliser avec les leaders du marché, tout en affirmant ses propres codes esthétiques et techniques.

HONOR Magic8, Un design affiné et un écran toujours plus immersif

Honor repense l’esthétique de sa gamme avec des lignes plus épurées et un form factor rectiligne qui rappelle certaines références haut de gamme concurrentes. Le Magic8 arbore une façade quasiment sans bordure, accentuant la sensation d’immersion. L’écran OLED offre un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, pour une fluidité optimale lors du défilement et du jeu.

Le smartphone bénéficie également d’une luminosité boostée et d’une calibration fidèle, deux points souvent salués par les utilisateurs les plus pointilleux. Honor annonce par ailleurs une réduction de la fatigue visuelle grâce à un travail sur la fréquence de modulation et les modes de confort oculaire.

La puissance d’un Snapdragon 8 Gen 3 au cœur du dispositif

La série Honor Magic8 intègre la toute dernière puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Ce processeur de dernière génération promet des performances accrues, notamment en traitement graphique et en efficacité énergétique. Couplé à une RAM généreuse (jusqu’à 16 Go selon les variantes), il vise un usage intensif, sans ralentissement.

Cette configuration place le Magic8 au niveau des meilleurs flagships Android du moment. La gestion thermique a aussi été revue, avec un nouveau système de refroidissement destiné à préserver les performances lors des longues sessions de jeu ou de capture vidéo 4K.

Un bond en photographie mobile grâce à l’IA

Honor poursuit sa stratégie orientée photo avec des capteurs toujours plus perfectionnés. Le Magic8 embarque un module triple caméra, incluant un capteur principal de 50 MP, un ultra-grand-angle, et un téléobjectif optimisé. La marque mise sur des algorithmes dopés à l’intelligence artificielle pour améliorer la reconnaissance de scène, l’ajustement dynamique de l’exposition et la stabilisation.

La vidéo n’est pas en reste, avec la possibilité d’enregistrer en 4K à différentes fréquences, tandis que l’application caméra propose des modes Pro étendus. Le traitement IA s’illustre également dans les fonctions de retouche automatique et dans le mode nuit.

Magic Capsule : une interaction repensée à la sauce logicielle

Inspirée des évolutions logicielles observées chez la concurrence, Honor introduit une “Magic Capsule”, un élément d’interface contextuel qui s’ouvre autour du poinçon central de la caméra frontale. Ce système offre des informations en temps réel (musique, appels, itinéraires) et améliore l’interaction utilisateur.

Basée sur MagicOS 8.0, la nouvelle surcouche Android apporte également des fonctionnalités IA comme l’organisation automatique de l’écran d’accueil, l’assistance à la rédaction et des suggestions contextuelles. Le tout est pensé pour anticiper les usages et limiter les manipulations superflues.

Une batterie endurante et une recharge toujours plus rapide

Le Magic8 est alimenté par une batterie de 5450 mAh, un chiffre au-dessus de la moyenne actuelle pour un smartphone haut de gamme. Cette capacité, combinée à une meilleure gestion énergétique du processeur, permet de tenir facilement une journée et demie avec un usage intensif.

La charge rapide de 66 W permet de récupérer plus de 50 % de batterie en moins de 20 minutes. Honor propose également la charge inversée sans fil, pour alimenter des accessoires compatibles directement depuis le téléphone.

Récapitulatif technique

Écran : OLED 6,8 pouces, 120 Hz, haute luminosité

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Mémoire vive : jusqu’à 16 Go de RAM

Stockage : jusqu’à 1 To selon les configurations

Appareil photo : triple capteur (50 MP principal, ultra-grand-angle, téléobjectif)

Batterie : 5450 mAh, charge rapide 66 W

OS : MagicOS 8.0 basé sur Android

Fonctionnalités IA : reconnaissance de scène, stabilisation, Magic Capsule

Design : bords fins, nouveau form factor plus anguleux

